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Дворкович назвал оптимальный для промышленности курс рубля
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Дворкович назвал оптимальный для промышленности курс рубля
ПМЭФ-2017, 14:22
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Дворкович назвал оптимальный для промышленности курс рубля
Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович заявил в интервью РБК, что курс рубля должен быть немного ниже по отношению к доллару, поскольку это будет выгодней для промышленности
Аркадий Дворкович (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В интервью РБК участвующий в Петербургском международном экономическом форуме Дворкович заявил, что курс доллара должен быть немного выше. «При сохранении инфляции на низком уровне Центральный банк будет снижать ставку, и курс будет на уровне, который более выгоден для российской промышленности», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что для бизнеса важнее всего предсказуемость курса. Он при этом признался, что полностью добиться этого невозможно: если цены на нефть упадут, то и курс будет сильно колебаться.

Также Дворкович отметил, что российская экономика постепенно выходит из стагнации. «Она пока сдерживается ценами на нефть. Важно, чтобы инфляция также оставалась на том же уровне и ЦБ тогда начнет снижать процентные ставки, что улучшит состояние», - сказал он.

Вице-премьер поддержал действия ЦБ. По его словам, было трудным решением краткосрочно пожертвовать какой-то частью роста, однако обеспечить при этом долгосрочную динамику.

Между тем проведенный в марте опрос Института Гайдара среди руководителей российских промышленных предприятий показал, что компании считают оптимальным курс 52 руб./долл. При этом фармацевты уверены, что необходим сильный рубль (42 за доллар), поскольку эта отрасль сильно зависит от импортного сырья.

В противовес фармацевтической отрасли выступают металлургические предприятия, для них оптимальный курс национальной валюты — 61 руб./долл., что объясняется возможностью экспортировать свою продукцию.

При участии Юлии Сапроновой

Автор: Артем Филипенок
Теги: курс рубля , Аркадий Дворкович , ПМЭФ-2017
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