«Наступает новая эра»: главные заявления первого дня ПМЭФ-2017

Петербургский экономический форум традиционно собрал главных представителей российской власти и бизнеса. Их главные заявления в первый день работы ПМЭФ-2017 — в обзоре РБК

Посетители ​ПМЭФ-2017 (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«Говорят, что есть «сырьевое проклятие» ряда стран, в том числе и России. На самом деле это не проклятие, а умение стран использовать те возможности, которые есть в результате экспорта сырья. Это проклятие только в тех странах, которые не умеют этим воспользоваться».

«Денежно-кредитная политика не способна пробить потолок потенциального роста, это могут сделать только структурные реформы. Но обеспечить стабильность выпуска около потенциального роста, отсутствие сильных падений, сильных рецессией она, конечно же, в состоянии. В этом мы отличаемся от многих стран. Низкая инфляция вместе с повесткой энергичных структурных реформ, с той повесткой, в которую верят инвесторы, конечно, может помочь экономическому росту, и я также оцениваю, что в этом случае рост может быть 3-3,5%».

«У нас сейчас для денежно-кредитной политики наступает новая эра. Заканчивается эра снижения инфляции, и теперь вопрос стабилизации инфляционных ожиданий и поддержание инфляции в узком диапазоне около целевых уровней. Это качественная задача, она сложная, но в чем я точно уверен, что у нас в Центробанке команда одна из лучших в мире, она точно с этой задачей справится. Можно думать о его снижении [таргета по инфляции], но главное — это обеспечение стабильности инфляции, инфляционных ожиданий, предсказуемости».

«Нефтяной сектор России должен быть полностью приватизирован в ближайшие 7-8 лет, он и способен справляться с проблемами в отрасли без участия государства. Там не нужно нам сегодня государственных компаний. Государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект».

«Я считаю, что вопрос о приватизации дальнейшей нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома» в повестке сегодня не стоит. Я к этому [предложению] отношусь остро отрицательно. Мы не знаем, что будет через восемь лет с нефтью, с нефтяными компаниями. Через восемь лет к этому вопросу вернемся».

«С понижением ключевой ставки Центробанка процентные ставки кредитных организаций будут понижаться. Ипотека будет становиться более доступной, мы даже ожидаем, что более доступной станет к концу года. И в 2018 году мы будем продолжать видеть этот тренд. Я прогнозы точно давать не могу. Я считаю, что конечная ставка [по ипотечным кредитам установится], когда [ключевая ставка] станет около 8%. Мы над этим работаем. И правительство, и Минфин».

«Само правительство в своих документах говорит том, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим правительством признаны неэффективными. Необходимо переходить на другие, более прозрачные и понятные механизмы определения приоритетов и формирования бюджетов ведомств. Существующие государственные программы достаточно громоздкие и не решают задач, которые сегодня стоят перед страной».

«Я лично не верю, что [антироссийские санкции со стороны США] санкции будут усилены. Я думаю, что все останется​ как есть».

«Мы спросили у бизнеса, как он видит свои проблемы. И на первом месте — неопределенность экономической ситуации. А дальше идут все подряд, то что связано с экономикой, с доходностью бизнеса, экономические факторы, которые на них влияют. И коррупция вышла на 12-е или 13-е место в этом опросе, хотя мы признаем, что это большая проблема».

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