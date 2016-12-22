Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,90 56,40 EUR Нал. 63,91 63,32 USD Бирж. 56,68 +0,12 EUR Бирж. 63,60 -0,03 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1874,89 -1,34% РТС 1041,90 -1,08% Brent 50,85 -0,26% DJIA 21008,65 -0,10% Nasdaq 6198,52 -0,08% FTSE 7549,27 +0,39%
ПМЭФ-2017: главные контракты
Лента новостей
Премьер Сербии заявил об отказе страны от антироссийских санкций 14:29, Политика Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии 14:25, Политика Дворкович назвал оптимальный для промышленности курс рубля 14:22, Экономика МИД заявил о случаях проникновения на «дачи» российской дипмиссии в США 14:21, Политика Суд арестовал еще одного фигуранта по делу полковника Захарченко 14:20, Общество Финальный шаг к 5G 14:18, Пресс-релизы Правозащитники сообщили о пытках в подвале Мосгорсуда 14:18, Общество В Москве из-за пожара в торговом центре эвакуировали 200 человек 14:14, Общество Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА 14:08, Спорт Состав группировки ВМФ в Средиземном море увеличился до 15 кораблей 14:08, Политика Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики 14:03, Экономика «Наступает новая эра»: главные заявления первого дня ПМЭФ-2017 14:02, Экономика Itochu Corporation и Mitsui заинтересовались «Балтийским СПГ» 14:00, Бизнес Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными 13:53, Экономика Глава Россотрудничества рассказала об обучении сирийцев в России 13:46, Общество Росавтодор допустил увеличение штрафа по системе «Платон» до 20 тыс. руб. 13:42, Экономика Песков объяснил отсутствие представителей AFP на встрече с Путиным 13:32, Политика «Манчестер Сити» заплатил за второго новичка межсезонья €40 млн 13:31, Спорт Глава АвтоВАЗа рассказал о переговорах с Uber по поставкам автомобилей 13:30, Бизнес ПМЭФ-2017: главные контракты 13:21, Экономика Роскомнадзор назвал обвинения МЧС в неинформировании об урагане огульными 13:19, Политика Путин отпразднует день рождения своего «личного повара» Пригожина 13:11, Политика Путин заявил о непричастности государства к хакерским атакам 13:10, Политика Сбербанк завершил размещение «народных» облигаций 13:06, Бизнес Путин заявил о хлещущей через край русофобии 13:04, Политика Роскомнадзор разошелся с Минкомсвязи в оценках закона о мессенджерах 13:01, Технологии и медиа МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции 13:00, Политика Костин рассказал о «торможении» продажи «дочки» ВТБ на Украине Нацбанком 12:57, Экономика
ПМЭФ-2017: главные контракты
ПМЭФ-2017, 13:21
0
ПМЭФ-2017: главные контракты
Экономический форум в Санкт-Петербурге традиционно становится площадкой для подписания крупных контрактов. Главные из соглашений, заключенных на ПМЭФ-2017, — в обзоре РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Энергетика

  • «Сибур» и «Русгидро» намерены сотрудничать в области обеспечения энергетическими ресурсами Амурского газохимического комплекса, строительство которого в настоящее время прорабатывает «Сибур»;
  • японские компании Itochu и Mitsui выразили заинтересованность в участии в проекте «Балтийский СПГ».

Химия

  • «Газпром» будет поставлять сырье на завод по производству метанола, который планируется создать в городе Сковородино Амурской области.

Транспорт

  • РЖД может до конца 2017 года подписать контракт на модернизацию железных дорог на Кубе, объем работ оценивается в €1,8 млрд​.;
  • РЖД и правительство Тульской области подписали меморандум о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Тула.

IT и связь

  • Yandex Data Factory поможет «Газпром нефти» применить технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в бурении, а также оптимизации производственных процессов;
  • OneWeb и «Гонец» подписали соглашение о создании совместного предприятия;
  • VEON интегрирует онлайн-сервис Masterpass от Mastercard в свое новое приложение, его запуск состоится в ближайшее время;
  • Сбербанк выдаст кредит в размере около 800 млн руб. на запуск Wi-Fi в петербургском метро, его получит ООО «МаксимаТелеком СЗ»;
  • «Почта России» в 2017–2019 годах купит у «Трансмашхолдинга» 300 новых багажно-почтовых вагонов;
  • группа компаний «Детский мир» инвестирует в проекты SAP 260 млн руб., в том числе в новый этап развития существующей ERP и аналитической системы, платформы для электронной коммерции, централизацию поставок через собственный распределительный центр в Подмосковье;
  • «Почта России» начнет сотрудничать с группой ЕСН и разработчиком технологических решений на базе операционной системы SailfishOS, компанией «Открытая мобильная платформа» в сфере информационных технологий.

Дорожное строительство

  • Росавтодор и итало-турецкая ICA Construction договорились о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов дорожного строительства;
  • ДСК «Автобан» вошел в консорциум по строительству четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье.

Судостроение

  • Россельхозбанк и ОСК подписали соглашение, которое позволит «увеличить объемы взаимовыгодного сотрудничества банка с ведущими предприятиями отечественного судостроения.

Образование

  • «Яндекс» и образовательный холдинг «Просвещение» подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором обе стороны получат доли в 50%;
  • Татарстан и «Русгидро» подписали соглашение, предполагающее использование научно-технического потенциала Университета Иннополис в повышении квалификации работников компании.

Инвестиции

  • филиал Сбербанка в Индии совместно с дочерним банком БПС-Сбербанк (Республика Беларусь) подписали трехстороннее соглашение с крупной индийской инвестиционной группой SUN Group Enterprises Private Limited о развитии российских и белорусских предприятий, работающих в Индии.

Региональные проекты

  • Фонд развития Дальнего Востока и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки проектов малого и среднего бизнеса в объеме около 3 млрд руб.;
  • советник премьер-министра Бахрейна шейх Сальман бен Халифа Аль Халифа пригласил компании Татарстана в Бахрейн для участия в совместных нефтегазохимических проектах;
  • администрация Хабаровского края и ОСК заключили соглашение, которое позволит компаниям малого и среднего бизнеса разместить свои производства для нужд авиастроения на площадке индустриального парка «Парус» в ТОР «Комсомольск»;
  • «МедикалГлассСтандарт» и Евразийский банк развития подписали соглашение о намерениях построить в Подмосковье комбинат медицинского и косметического стекла, сумма инвеситиций составит 6 млрд руб.;
  • Фонд развития Дальнего Востока предоставит ВТБ целевой заем в 1,5 млрд руб. для реализации программы «Доступный кредит для МСП»;
  • Фонд развития моногородов выделит более 440 млн руб. на строительство дороги и инженерных сетей в моногороде Вичуга;
  • в​ласти Липецкой области создадут в регионе новый кардиологический центр с инвестициями порядка 400 млн руб.

Материал обновляется

Автор: Артем Солодков
Теги: ПМЭФ , ПМЭФ-2017
Главное
Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики Экономика
Материалы по теме
Помощник Путина оспорил идею Кудрина о приватизации нефтяного сектора Экономика
Силуанов и Кудрин разошлись в необходимости бюджетных трат на реформы Экономика
Сбербанк завершил размещение «народных» облигаций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку