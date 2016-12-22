ПМЭФ-2017: главные контракты
ПМЭФ-2017, 13:21
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ПМЭФ-2017: главные контракты
Экономический форум в Санкт-Петербурге традиционно становится площадкой для подписания крупных контрактов. Главные из соглашений, заключенных на ПМЭФ-2017, — в обзоре РБК
Энергетика
- «Сибур» и «Русгидро» намерены сотрудничать в области обеспечения энергетическими ресурсами Амурского газохимического комплекса, строительство которого в настоящее время прорабатывает «Сибур»;
- японские компании Itochu и Mitsui выразили заинтересованность в участии в проекте «Балтийский СПГ».
Химия
- «Газпром» будет поставлять сырье на завод по производству метанола, который планируется создать в городе Сковородино Амурской области.
Транспорт
- РЖД может до конца 2017 года подписать контракт на модернизацию железных дорог на Кубе, объем работ оценивается в €1,8 млрд.;
- РЖД и правительство Тульской области подписали меморандум о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Тула.
IT и связь
- Yandex Data Factory поможет «Газпром нефти» применить технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в бурении, а также оптимизации производственных процессов;
- OneWeb и «Гонец» подписали соглашение о создании совместного предприятия;
- VEON интегрирует онлайн-сервис Masterpass от Mastercard в свое новое приложение, его запуск состоится в ближайшее время;
- Сбербанк выдаст кредит в размере около 800 млн руб. на запуск Wi-Fi в петербургском метро, его получит ООО «МаксимаТелеком СЗ»;
- «Почта России» в 2017–2019 годах купит у «Трансмашхолдинга» 300 новых багажно-почтовых вагонов;
- группа компаний «Детский мир» инвестирует в проекты SAP 260 млн руб., в том числе в новый этап развития существующей ERP и аналитической системы, платформы для электронной коммерции, централизацию поставок через собственный распределительный центр в Подмосковье;
- «Почта России» начнет сотрудничать с группой ЕСН и разработчиком технологических решений на базе операционной системы SailfishOS, компанией «Открытая мобильная платформа» в сфере информационных технологий.
Дорожное строительство
- Росавтодор и итало-турецкая ICA Construction договорились о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов дорожного строительства;
- ДСК «Автобан» вошел в консорциум по строительству четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги в Подмосковье.
Судостроение
- Россельхозбанк и ОСК подписали соглашение, которое позволит «увеличить объемы взаимовыгодного сотрудничества банка с ведущими предприятиями отечественного судостроения.
Образование
- «Яндекс» и образовательный холдинг «Просвещение» подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором обе стороны получат доли в 50%;
- Татарстан и «Русгидро» подписали соглашение, предполагающее использование научно-технического потенциала Университета Иннополис в повышении квалификации работников компании.
Инвестиции
- филиал Сбербанка в Индии совместно с дочерним банком БПС-Сбербанк (Республика Беларусь) подписали трехстороннее соглашение с крупной индийской инвестиционной группой SUN Group Enterprises Private Limited о развитии российских и белорусских предприятий, работающих в Индии.
Региональные проекты
- Фонд развития Дальнего Востока и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки проектов малого и среднего бизнеса в объеме около 3 млрд руб.;
- советник премьер-министра Бахрейна шейх Сальман бен Халифа Аль Халифа пригласил компании Татарстана в Бахрейн для участия в совместных нефтегазохимических проектах;
- администрация Хабаровского края и ОСК заключили соглашение, которое позволит компаниям малого и среднего бизнеса разместить свои производства для нужд авиастроения на площадке индустриального парка «Парус» в ТОР «Комсомольск»;
- «МедикалГлассСтандарт» и Евразийский банк развития подписали соглашение о намерениях построить в Подмосковье комбинат медицинского и косметического стекла, сумма инвеситиций составит 6 млрд руб.;
- Фонд развития Дальнего Востока предоставит ВТБ целевой заем в 1,5 млрд руб. для реализации программы «Доступный кредит для МСП»;
- Фонд развития моногородов выделит более 440 млн руб. на строительство дороги и инженерных сетей в моногороде Вичуга;
- власти Липецкой области создадут в регионе новый кардиологический центр с инвестициями порядка 400 млн руб.
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