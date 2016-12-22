Кудрин заявил о необходимости приватизировать нефтяной сектор за 7 лет

Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил о необходимости приватизации нефтяного сектора в ближайшие 7-8 лет. Нефтяные компании сами справятся, пояснил он

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экс-министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил о необходимости приватизировать весь нефтяной сектор в России в ближайшие семь-восемь лет. Об этом он заявил, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.



«Оказывается, что частный сектор быстрее реагирует на все эти новые изменения Уменьшение государственного сектора, увеличение частного — в наших силах. Это наше черное родимое пятно — то, что мы не сократили государственную экономику, а наоборот, стали в чем-то возвращаться. Например, нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет», — заявил Кудрин.



По его словам, сегодня России не нужно государственных компаний. «Государственный статус скорее вред приносит этим компаниям, чем положительный эффект. Нефтяные компании сами справятся», — пояснил он.



В декабре 2016 года Кудрин уже заявлял о необходимости приватизировать госкомпании, в том числе российского ТЭКа. «Государству не нужно сохранять нефтегазовый сектор. В том числе приватизацию «Газпрома» на некоторое время можно отложить. Впоследствии и в газовой отрасли у нас должны расти частные компании», — говорил он, отмечая, что в России «тысячи госкомпаний, так называемых унитарных предприятий, <...> которые должны быть приватизированы, в том числе и в нефтегазовой отрасли».



По словам экс-министра финансов, нефтяной сектор не является каким-то особенным, не рыночным сектором. «Частные нефтяные компании прекрасно справляются со своими задачами в этой сфере», — заявил он, подчеркнув, что российская экономика все равно пойдет по пути приватизации.



В начале декабря 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации крупнейшей госкомпании. Покупателями «Роснефти» стали Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Authority — они получили по 9,75% компании.