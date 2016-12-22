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Глава АЛРОСА допустил снижение добычи алмазов из-за аварии на шахте «Мир»
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Глава АЛРОСА допустил снижение добычи алмазов из-за аварии на шахте «Мир»
Бизнес, 18:36
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Глава АЛРОСА допустил снижение добычи алмазов из-за аварии на шахте «Мир»
АЛРОСА, скорее всего, снизит добычу алмазов в следующем году из-за аварии на руднике «Мир», предупредил ее глава Сергей Иванов. Из-за этой аварии погибло восемь горняков
Сергей Иванов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

АЛРОСА может снизить добычу алмазов в следующем году из-за аварии на руднике «Мир», которая произошла 4 августа 2017 года, сказал президент компании Сергей Иванов, выступая на телефонной конференции, посвященной финансовым результатам за первое полугодие.

«Высока вероятность, что добыча АЛРОСА в 2018 году будет ниже, чем в 2017 году», — сказал он, но добавил, что возможно «незначительное» снижение. При этом он не ожидает снижения продаж в 2018 году, учитывая, что текущие запасы алмазов составляют 14,4 млн карат. В этом году продажи будут не ниже плана по производству — 39,2 млн карат.

На руднике «Мир» до аварии было добыто 2,7 млн карат. План по годовой добыче предполагал 3,3 млн карат, но АЛРОСА планирует увеличить производство на других месторождениях: руднике «Интернациональный» и трубке «Юбилейная», чтобы частично заменить выпавшие объемы. Таким образом, она ожидает выполнить в этом году план по производству. Однако, по словам исполнительного директора АЛРОСА Игоря Соболева, восстановление рудника может занять длительное время. «Сейчас очевидно, что речь идет не о нескольких месяцах, мы проводим проработку вариантов восстановления и это будет тяжелое решение», — сказал он.

4 августа ​на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. В момент аварии под землей находился 151 шахтер. 143 человека удалось поднять на поверхность, местоположение еще восьми шахтеров установить не удалось. Поисково-спасательные работы на аварийном руднике «Мир» в Якутии были прекращены 26 августа из-за угрозы дальнейшего затопления. Спасатели признали, что возможности найти восьмерых пропавших шахтеров живыми уже нет. АЛРОСА пообещала выделить 14,4 млн руб. на выплату материальной помощи родным пропавших без вести горняков.

Сейчас АЛРОСА оценивает ущерб подземным сооружениям и коммуникациям рудника, объем восстановительных работ и сроки восстановления добычи, говорится в отчете компании за первое полугодие. Компания привлечет к работе аудитора из международных компаний, таких как SRK Consulting и DMT Group. По словам исполнительного директора АЛРОСА, горные выработки подтоплены, откачка воды приостановлена, и сейчас решается вопрос с отводом воды из карьера.

Имущество АЛРОСА застраховано в «Согазе». По словам Иванова, который до прихода в АЛРОСА в марте 2017 года возглавлял «Согаз», рудник «Мир» был застрахован от всех рисков, кроме покрытия простоя и упущенной выгоды, с лимитом выше 10 млрд руб. Представители компании не ответили на вопрос, заданный на конференц-коле, покроет ли страховые выплаты все затраты на восстановление рудника.

Бывший топ-менеджер АЛРОСА Юрий Дойников прогнозировал, что на восстановление рудника уйдет «не менее четырех лет».

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: АК «АЛРОСА»
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