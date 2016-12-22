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Навальный показал опровергающие слова пресс-службы Усманова документы
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Навальный показал опровергающие слова пресс-службы Усманова документы

Алексей Навальный и Иван Жданов

Фото: фотопроект Евгения Фельдмана «Это Навальный»
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своей странице документы, переданные в суд в Москве представителями Алишера Усманова. Из них следует, что в 2015–2016 годах бизнесмен платил налоги в России

Как сообщил Навальный в своем блоге, в первый день процесса в Люблинском суде Москвы по иску бизнесмена Алишера Усманова к делу по ходатайству стороны истца были приобщены около 200 страниц. Среди них оказались и справки из Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы, из которых следует, что в 2015–2016 годах бизнесмен был налоговым резидентом России, а, следовательно, не должен платить налоги в Швейцарии.

Навальный при этом напомнил, что в октябре 2016 года холдинг USM сообщил изданию Forbes, что Усманов провел в России менее 183 дней в году, а потому не подтвердил статус налогового резидента в соответствии с Налоговым кодексом.

Навальный при этом привел анекдот: «Может, тут как с Лениным? Жене сказал, что пошел к любовнице. Любовнице сказал, что пошел к жене. А сам в кабинет — работать, работать и работать. Швейцарии сказал, что резидент РФ. РФ сказал, что резидент Швейцарии. А сам на «Дильбар» — пилить, пилить и пилить», — написал оппозиционер.

В декабре прошлого года агентство «Интерфакс» привело слова Усманова о том, что он вынужден большую часть времени проводить в Швейцарии, поскольку является президентом Международной федерации фехтования, а ее штаб-квартира находится в этой стране. «Я гражданин России, и, естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот пост, я вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут на мою малую родину (Узбекистан. — РБК)», — заявил тогда бизнесмен.

12 апреля этого года, однако, Усманов дал интервью газете «Ведомости», в котором сообщил, что в России, действительно, проводит менее полугода, однако о потере статуса налогового резидента речи не идет.

«Я только как физическое лицо заплатил в России более $400 млн налогов (с учетом налоговой декларации за 2016 год)», — сказал бизнесмен.

РБК направил запрос в пресс-службу Алишера Усманова. 

Теги
Алишер Усманов, Алексей Навальный
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