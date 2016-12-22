Bloomberg сообщил о потере Алекперовым $1 млрд с начала года

Вагит Алекперов Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с начала года потерял больше всех остальных российских миллиардеров, подсчитало агентство Bloomberg

По данным Bloomberg, с начала этого года глава нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов потерял $1 млрд. Агентство указывает, что это больше, чем потери других российских миллиардеров из индекса миллиардеров Bloomberg в долларовом выражении.

Bloomberg приводит слова аналитика ИК «Атон» Александра Корнилова, который поясняет, что акции второго по величине производителя нефти в России упали на 18% с начала года, так как укрепление рубля ударяет по выручке нефтегазовых компаний.

По мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга, потери Алекперова связаны «с динамикой валютной капитализации» всех нефтяных компаний. Он пояснил, что это произошло в связи с большими темпами обесценивания рубля по отношению к доллару, из-за чего могла возникнуть такая разница. «Сам Алекперов не прикладывал к этому усилий: не продавал, не покупал. Скорее наоборот — ЛУКОЙЛ провел хорошую сделку по продаже алмазного месторождения «Архангельскгеолдобыча». Зарубежные проекты достаточно неплохо развиваются. В целом у компании за это время ничего плохого не произошло», — считает Вайсберг.

Финансовый аналитик ФК «Финам» Тимур Нигматуллин не согласен, что укрепление рубля могло сказаться на выручке ЛУКОЙЛа. «С точки зрения динамики выручки я не вижу особых проблем. Не думаю, что это связано с укреплением рубля, потому что цены на нефть росли быстрее», — заявил он РБК. По его словам, потери ЛУКОЙЛа могут быть связаны со снижением рентабельности компании. «Это влечет за собой снижение и операционного денежного потока, из которого компания в том числе платит дивиденды. По всей видимости, именно этот фактор давит на котировки [компании]», — считает Нигматуллин.

В ответ на запрос РБК компания ЛУКОЙЛ отказалась от комментариев.

Алекперову принадлежит 22,7% акций ЛУКОЙЛа. Другими крупными акционерами являются Леонид Федун (9,8%), структуры «ИФД КапиталЪ» (8%), а также дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus.

Накануне ЛУКОЙЛ опубликовал финансовую отчетность за первый квартал 2017 года. В соответствии с показателями чистая прибыль выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка компании увеличилась на 22%, до 1,43 трлн руб., главным образом благодаря росту цен на нефть, а также росту объема продаж на экспорт. Так, выручка от реализации нефтепродуктов компании в Швейцарии, США и Сингапуре по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 37,64%, до 913,25 млрд руб.

Компания также сообщила о сокращении на 6,8% капитальных затрат, что объясняется завершением программы модернизации и сезонными факторами.

В соответствии с таблицей Bloomberg больше $750 млн с начала года из россиян потеряли Леонид Михельсон ($952 млн), Владимир Потанин ($810 млн), Геннадий Тимченко ($936 млн), Искандер Махмудов ($844 млн). Леонид Федун потерял $472 млн.