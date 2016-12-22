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«Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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Украинские власти арестовали принадлежащие «Газпрому» акции аффилированной с ним компании и открыли исполнительное производство

«Газпром» при публикации финансовой отчетности за первый квартал 2017 года сообщил об аресте на Украине принадлежащих концерну акций АО «Газтранзит». Соответствующее постановление департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины было передано представителям компании в Киеве 12 мая.

Помимо этого украинские власти открыли исполнительное производство на сумму 189 125 млн украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года это 394 687 млн руб.), включая сумму исполнительного сбора 17 193 млн украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года это 35 881 млн руб.).

«Газпром» изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав», — сообщил РБК пресс-секретарь главы компании Алексея Миллера Сергей Куприянов.

По словам источника РБК в «Газпроме», транзит российского газа в Турцию идет в нормальном режиме, компания «Газтранзит» не ведет сейчас значимой деятельности.

«Газтранзит» — аффилированное с «Газпромом» частное акционерное общество, по 40,2% его акций принадлежат «Газпрому» и «Нафтогазу Украины», еще 19,6% владеет турецкий «Турусгаз». «Газтранзит» создавался как оператор газотранспортной системы Украины для поставок газа в Турцию и на Балканы.

Поводом для ареста ценных бумаг стал штраф, который Антимонопольный комитет Украины выписал газовому концерну за якобы имевшее место злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009–2015 годов. «Газпром» с этим решением не согласился, объяснив, что транзитом через украинскую территорию занималась компания «Нафтогаз Украина».

В конце апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после 2019 года концерн рассматривает возможность сохранения транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины, однако его объем сократится в пять раз.

В 2016 году объем транзита российского газа в Европу через территории Украины вырос на 23%. За год по трубопроводам компании «Укртрансгаз» в ЕС было прокачано 82,2 млрд куб. м против 67,1 млрд куб. м в 2015 году. В первом квартале 2017 года объем транзита газа через Украину вырос в годовом исчислении еще на 20%, за три месяца по украинским трубопроводам было прокачано 23,2 млрд куб. м российского газа.

  
Теги
Украина, Алексей Миллер, «Газпром»
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