Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит»

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«Магнит» будет продавать овощи и фрукты из Сирии. Майкопская компания смогла наладить регулярный импорт спустя год после объявления о таких планах

Фирма «Адыг-Юрак» из Майкопа наладила регулярные поставки овощей и фруктов из Сирии в Россию. Компания на год заключила контракт с «Магнитом», рассказал «Коммерсанту» владелец фирмы Аслан Панеш.

По его словам, в Новороссийске уже разгружены первый три контейнера для продуктовой сети. В первую партию входит около 50 тонн томатов, баклажанов и перца. До 20 июня из Сирии должны поставить еще 12 контейнеров с фруктами — черешней, абрикосами, сливами, персиками общим весом до 240 тонн. «Адыг-Юрак» планирует ввезти из Сирии 5–6 тыс. тонн овощей и фруктов до конца лета.

Панеш рассказал, что весной следующего года компания намерена выйти на импорт 80–90 тыс. тонн овощей и фруктов из Сирии в год. К этому моменту в поставки будет вложено $5–10 млн.

В пресс-службе «Магнита» подтвердили сотрудничество с «Адыг-Юрак», но отказались от дальнейших комментариев.​

Панеш рассказывает, что разговоры об импорте овощей и фруктов из Сирии в его компании были еще в марте прошлого года. Но наладить постоянный импорт не удавалось из-за проблем с упаковкой, а значит и качеством продукции. По его словам, сейчас этот вопрос решен — сирийские овощи и фрукты для «Адыг-Юрак» упаковывают на местных предприятиях. Компания планирует создать и собственные упаковочные цеха для каждого вида овощей и фруктов. ​

Владелец компании заявил, что «Адыг-Юрак» сообщает «Магниту» о прибытии контейнеров в порт за три недели. Цена контракта определяется исходя из текущей конъюнктуры рынка. Собеседник издания на рынке поясняет, что «Магнит» обычно закупает продукцию на 15% дешевле средней оптовой цены.

Панеш сообщил, что компания планирует выйти на прибыльность уже этим летом. Он заверил, что фирма готова поставлять фрукты и овощи из Сирии и другим ритейлерам, но пока таких предложений не поступала.

Панеш также рассказал о планах наладить поставки российской пшеницы в Сирию. Сейчас стороны ведут переговоры с сирийским правительством о поставках первых 200 тыс. тонн. Компания намерена экспортировать в Сирию до 1 млн тонн пшеницы в сезон. Однако директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов в беседе с «Коммерсантом» подвергает сомнению такие планы «Адыг-Юрак». По его словам, сейчас весь сирийский импорт пшеницы оценивается в 1 млн тонн.

«Этот рынок очень специфический, как компания намерена получить торговое финансирование под такой объем поставок, непонятно», — заявил он.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2016 году импорт сирийских овощей, фруктов и орехов в Россию составил $10,5 млрд.​