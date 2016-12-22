Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти намерены возмещать аграриям значительную часть расходов на перевозку различных видов продукции на дальние расстояния. Это позволит обеспечить отечественными продуктами отдаленные регионы России и увеличить экспорт в страны Азии

Компенсации за дальность

Министерство сельского хозяйства и Российский экспортный центр (РЭЦ) разрабатывают новый механизм поддержки отечественных сельхозпроизводителей — предполагается, что им будут возмещать до 80% затрат на железнодорожные перевозки. О создании соответствующего законопроекта 30 мая журналистам рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

«Прорабатываем новый механизм господдержки отечественных сельхозпроизводителей — в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции железнодорожным транспортом на дальние расстояния», — сказал он. Возможный размер и механизм компенсации чиновник не уточнил. Сейчас документ проходит согласование в заинтересованных ведомствах, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза.

В свою очередь, в пресс-службе РЭЦ рассказали РБК, что работа над документом идет уже месяц. Объем финансирования проекта еще обсуждается. При этом предполагается субсидировать до 80% понесенных производителями логистических затрат, отметил представитель РЭЦ.

Список товаров, которые могут субсидироваться при перевозках, пока не утвержден. Зимой 2017 года Минсельхоз предлагал снизить тарифы на железнодорожные перевозки зерна для увеличения темпов экспорта. Сейчас, по оценкам Минсельхоза, в перечень товаров, на которые будут распространяться субсидии, также могут войти плодоовощная, мясная, молочная, рыбная, масложировая, мукомольно-крупяная, а также кондитерская продукция.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Как заявили РБК в пресс-службе РЖД, компания поддерживает инициативу Минсельхоза о компенсациях аграриям части затрат при железнодорожных перевозках, в том числе зерна. «Это позволит обеспечить перевозку зерновых грузов и в то же время избежать имеющих место убытков ОАО «РЖД», — сказал представитель компании. Возникающие при этом дополнительные доходы перевозчика могут быть направлены на развитие инфраструктуры по основным направлениям вывоза грузов, добавил собеседник РБК.

Минсельхоз предлагает предоставлять поддержку аграриям по железнодорожным перевозкам по двум направлениям — в отдаленные регионы России, а также в страны Азии. «Увеличение товарооборота между центральными и южными регионами страны с регионами Сибири и Дальнего Востока позволит заместить импортную продукцию в отдаленных регионах страны», — сказал Ткачев.

Ранее он неоднократно заявлял о намерениях «выходить на арабские, азиатские миры» (цитата по ТАСС). К осени 2016 года Минсельхоз разработал проект программы «Развитие экспорта продукции АПК», согласно которой приоритетными направлениями для экспорта из России являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а основными товарами — мясо и мясные субпродукты, зерно, мукомольно-крупяная и масложировая продукция, а также сельхозпродукция высокого передела.

По итогам 2016 года эта стратегия оправдала себя: как писал РБК, основным потребителем российского продовольствия стал Китай, на долю которого пришлось 10,1% экспорта в денежном выражении.

Тарифный коридор

По данным компании «Алор Брокер», на транспортные издержки с учетом дальности отправки может приходиться 10–25% от контрактной цены товара. Как отмечает аналитик компании Кирилл Яковенко, это существенные затраты и планируемое субсидирование перевозок поможет аграриям — в первую очередь производителям зерна. Аналогичной точки зрения придерживается директор практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. Сейчас поставки зерна по железной дороге в Китай из центральной части России, Предуралья и Западной Сибири нерентабельны из-за дальности транспортировки, отмечает он. Законопроект Минсельхоза положительно скажется на отрасли, соглашается вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, и позволит расширить объем перевозок. Экспорт продукции по железной дороге наиболее удобен для производителей, добавляет партнер EY Борис Порецкий.

В вопросе, каким образом будут предоставляться субсидии, опрошенные РБК эксперты уже не столь единодушны. По мнению Порецкого, власти могут предоставлять субсидии непосредственно сельхозпроизводителям или компенсировать расходы транспортной компании. Строкин считает, что субсидирование будет происходить непосредственно в виде заниженной к базовому тарифу РЖД стоимости перевозки. Однако стоит отметить, что если снижение цены приведет к росту спроса, то экспортеры могут столкнуться с дефицитом вагонов-зерновозов, предупреждает он.

С 2017 года ФАС утвердила тарифный коридор для РЖД, в рамках которого компания имеет право вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или, напротив, предоставлять скидку до 50%.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отмечает, что власти предлагают новые меры поддержки отрасли, не обеспечив анонсированные ранее. «Сегодня абсолютно не решен вопрос с льготным кредитованием в отрасли, хотя стратегически это более важный вопрос», — отмечает он.

Перспективы экспорта

В 2016 году объем российского продовольственного экспорта вырос на 4% и составил $17 млрд, однако в 2014 году этот показатель был значительно выше и составлял $19 млрд. Самыми популярными российскими продуктами в 2016 году, по данным РЭЦ, были пшеница (на нее пришлось 27,7% экспорта продовольствия), мороженая рыба — 12,9%, подсолнечное масло — 9,5% и кукуруза — 5,6%. Также Россия активно экспортировала ракообразных (4,4% в общем объеме экспорта в 2016 году), шоколадные изделия (3,1%), ячмень (2,8%), зернобобовые (2,5%). Перспективными экспортными товарами в РЭЦ также считают готовое продовольствие, напитки и мясо птицы.

За счет реализации проекта по поддержке экспорта АПК Минсельхоз по итогам 2017 года рассчитывает увеличить поставки сельхозпродукции на внешние рынки на 27% по сравнению с предыдущим годом — до $21,5 млрд, заявил Александр Ткачев.