Немецкий бизнесмен решил купить созданный Лужковым агрокомплекс

Российско-германская компания «Эконива-АПК» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра подала ходатайство на покупку основанного Юрием Лужковым агрокомплекса «Мосмедыньагропром». Сейчас компания принадлежит калужскому Минэкономразвития

Фото: пресс-служба «Мосмедыньагропром»

«Эконива-АПК холдинг» подал ходатайство на покупку 99,9% акций производителя молока «Мосмедыньагпромром», говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас собственником «Мосмедыньагропрома» является Минэкономразвития Калужской области. Компании принадлежат сельскохозяйственные угодья площадью 12 тыс. га в Калужской области и более 7 тыс. голов крупного рогатого скота.

«Мосмедыньагропром» была основана в 2000 году по решению занимавшего тогда пост мэра Москвы Юрия Лужкова. Холдинг создавался на базе предприятий «Петровский», «Труд», «Корнеевский», «Заря» и «Романово». Компания принадлежала мэрии Москвы. Агрокомплекс привлекал масштабные инвестиции из столичного бюджета — за 10 лет Москва вложила в «Мосмедыньагропром» 4,5 млрд руб. В 2008 году в городе Медынь открыли завод «Школьное питание», обеспечивавший молочными продуктами школьников Москвы и Подмосковья. На территории комплекса также существовала установка по получению электроэнергии, работавшая на навозе, и выращивалась кукуруза по запатентованному Лужковым методу.

После отставки Лужкова новый мэр Москвы Сергей Собянин включил «Мосмедыньагропром» в программу приватизации на 2011-2013 годы. В 2012 году заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина оценивала холдинг в 5 млрд руб. Однако в апреле 2013 года на 99,9% акций агрокомплекса и его имущество, которые были выставлены столичными властями едиными лотом за 5 млрд руб., не было подано ни одной заявки. К сентябрю 2013 года оценка «Мосмедыньагропрома» существенно снизилась — Москва выставила его на торги за 1,995 млрд руб.

«Эконива», по данным отраслевого портала DairyNews, является крупнейшим в России производителем сырого молока — по состоянию на ноябрь 2016 года годовой объем его производства составлял 1,2 млн т. Предприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях на общей площади 230 тыс. га. Помимо производства молока холдинг занимается мясным скотоводством.