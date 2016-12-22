Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,79 58,33 EUR Нал. 70,17 69,43 USD Бирж. 58,41 -0,43 EUR Бирж. 69,51 -0,93 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2008,88 +0,99% РТС 1084,41 +1,58% Brent 51,38 -1,10% DJIA 21878,37 +0,06% Nasdaq 6351,48 +0,79% FTSE 7365,26 +0,38%
Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева
Лента новостей
Генконсул рассказал о нюансах выдачи французских виз за 48 часов 19:45, Общество СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала» 19:33, Политика Эдуард Худайнатов приступил к реорганизации своей корпорации 19:24, Бизнес МИД назвал провокацией депортацию журналистки «Первого канала» с Украины 19:21, Политика Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева 19:16, Бизнес «Зенит» расторг контракт с французским легионером 19:05, Спорт Следователь подал рапорт о признаках спаивания «пьяного» мальчика 19:04, Общество Предложение нефти в США снизилось на 15% из-за урагана «Харви» 19:02, Бизнес Аналитики предложили ретейлерам следить за весом покупателей 18:59, Бизнес Суд арестовал сына актера «Интернов» по делу об убийстве в Парке Горького 18:57, Общество СК завел дело на экс-начальника автодорог Крыма 18:41, Общество Шамолин пообещал «другую «Систему» в случае выплат по иску «Роснефти» 18:38, Бизнес «Единая Россия» приостановит членство Умара Джабраилова 18:26, Политика Немецкий бизнесмен решил купить созданный Лужковым агрокомплекс 18:26, Бизнес Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде 18:23, Общество В Китае заявили о планах построить аналог Hyperloop 18:19, Технологии и медиа Минфин подготовил законопроект о переводе портовых тарифов на рубли 18:06, Бизнес «Спартак» начал переговоры с футболистом сборной Италии 18:05, Спорт Глава Минприроды признал существование мусорного коллапса в Подмосковье 17:57, Общество В ОАЭ по просьбе Кадырова закрыли дело о съемках мечети с дрона 17:54, Общество Суд по просьбе казахстанского банка ввел наблюдение в компании «Настюша» 17:48, Бизнес Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки 17:43, Общество Богатейшие семьи России по версии Forbes. Фотогалерея 17:28, Фотогалерея  Джабраилова увезли из ОВД на следственные мероприятия в Four Seasons 17:13, Общество Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Московия» 17:10, Финансы В посольстве США прокомментировали сроки подачи документов на визу 17:09, Общество ЛУКОЙЛ задумался о продаже крупнейшего покупателя российской нефти 17:09, Бизнес Суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию 17:00, Общество
Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева
Бизнес, 19:16
0
Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева
Группа ПИК Сергея Гордеева купила около 164 га у метро «Саларьево» в Новой Москве. На этом участке группа «Мангазея» Сергея Янчукова, зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, планировала построить около 2 млн кв. м
Фото: Владимир Филонов / ТАСС

ГК «ПИК» Сергея Гордеева стала владельцем двух участков земли в поселке Московский на территории Новой Москвы, прежде принадлежавших компании «Мангазея Девелопмент», входящей в группу «Мангазея» Сергея Янчукова. О сделке РБК рассказали источник в инвесткомпании, работающей на земельном рынке, представитель крупной московской риелторской компании и источник, близкий к одной из сторон сделки.

Как пояснил один из собеседников РБК, суммарная площадь этих участков — около 164 га (1,64 млн кв. м), на них структура «Мангазеи» планировала возвести около 2 млн кв. м недвижимости.

Представитель ГК «ПИК» Татьяна Гулина-Сейранян подтвердила РБК информацию о сделке. «Сделка завершена и оплачена, — сказала она. — Этот проект на данный момент является крупнейшим проектом ГК «ПИК». Подробности сделки она комментировать отказалась. На запрос РБК на момент публикации в холдинге «Мангазея» не ответили.

По оценке гендиректора компании Key Capital Сергея Камлюка, стоимость земли, приобретенной ПИК, не превышает 9 млрд руб. При этом, по его мнению, ПИК, скорее всего, договорилась о покупке земли не за наличный расчет, а например, в обмен на передачу «Мангазее» части площадей в этом проекте.

До этой сделки самым крупным проектом группы ПИК считался ЖК «Бутово Парк» в поселке Дрожжино Ленинского района Московской области, где площадь жилого района составляет 1,1 млн кв. м. На пяти участках возводится 24 многоэтажных жилых дома максимальной высотой 23 этажа. Их общая площадь — 754, 5 тыс. кв. м.

«Точка роста»

Территория вокруг метро «Саларьево», включая расположенную рядом деревню Румянцево, — это одна из «точек роста» на присоединенных к Москве территориях. В рамках концепции полицентрического развития города на территории ТиНАО столичные власти с 2012 года создают 12 социально-деловых кластеров, или «центров притяжения» — это Троицк, территория бизнес-парка «Румянцево», поселок Мосрентген, Коммунарка, Внуково, Рязаново, Ярцево, Киевский, Щапово, Вороново, Кленово, Рогово. Всего в Новой Москве запланировано возведение около 100 млн кв. м недвижимости (на жилье придется 40% этого объема).

О том, что вокруг станции метро «Саларьево» будет построен микрорайон на 6 млн кв. м, в сентябре 2015 года сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Позже газета «Ведомости» со ссылкой на проект планировки этой территории написала, что крупнейший проект, на 2 млн кв. м (1,2 млн кв. м придется на жилье), построит группа компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. ПИК также ведет там строительство — ​в 2016 году компания приступила к строительству первой очереди ЖК «Саларьево Парк» площадью 436 тыс. кв. м; всего в планах компании — возвести 1 млн кв. м на принадлежащем ей участке.

«Золотой» инвестор

«Мангазея девелопмент» была создана в 2012 году, говорится на сайте компании. Сейчас в стадии строительства у компании 51 тыс. кв. м. Ее портфель включает три девелоперских проекта в Москве: ЖК «Марьина роща», «Пикассо» и ЖК «Ты и Я» возле стадиона «Красная стрела». Помимо девелоперской компании в группу «Мангазея» входит золотодобывающая компания «Мангазея Золото» и нефтекомпания «Мангазея».

По данным журнала Forbes, владелец компании Сергей Янчуков женился на дочери бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Кристине в 2011 году. После этого «счет его доходам пошел на сотни миллионов (долларов)», писал журнал. Черновецкий был мэром Киева с 2006 года по 2012 годы и запомнился в первую очередь экстравагантным поведением. За неумение публично выступать и связи с сектантами, ему было дано прозвище «Леня-космос», писали «Ведомости».

«Участок в районе станции «Саларьево» — очень интересная и перспективная площадка, — отмечает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». — Наличие метро в пешей доступности — пока большая редкость для проектов Новой Москвы. Кроме того, судя по озвученной площади, на жилье придется только 60% застройки, то есть жители проекта потенциально будут обеспечены всей необходимой коммерческой инфраструктурой, что повышает ликвидность проекта». Собеседник РБК также напоминает, что расположенный рядом проект группы ПИК — «Саларьево Парк» — по итогам первого полугодия 2017 года оказался самым успешным объектом Новой Москвы с точки зрения продаж, что тоже свидетельствует о потенциально высокой ликвидности рассматриваемой площадки.

Высокие показатели продаж в этом районе отмечает и Сергей Камлюк. По его информации, только за первый квартал 2017 года выручка проекта «Саларьево Парк» составила 6 млрд руб. «Неудивительно, что Сергей Гордеев решил купить дополнительную землю здесь, — указывает Камлюк. — Он понимает локацию, покупателей, может спрогнозировать спрос».

Инвестиции в строительство жилой части проекта составят около 77 млрд руб. без учета стоимости земельного участка, затрат на изменение его назначения при необходимости, а также подключения к инженерным сетям, подсчитала Литинецкая. «Выручка только от продажи жилья (именно жилых квадратных метров, за исключением общественных зон корпусов), составит порядка 90–100 млрд руб.», — прогнозирует эксперт, добавляя, что с учетом масштаба проекта его строительство займет около десяти лет.

Сергей Камлюк считает, что группе ПИК придется инвестировать в проект около 60–80 млрд руб., а выручка составит 160 млрд руб.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: сделка , Сергей Гордеев , Земля , новостройки , ГК ПИК , Леонид Черновецкий
Главное
Эдуард Худайнатов приступил к реорганизации своей корпорации Бизнес
Материалы по теме
Группа ПИК создала консорциум для участия в программе реновации Бизнес
Гордеев стал контролирующим акционером крупнейшего застройщика жилья Бизнес
Экс-сенатор Сергей Гордеев продал свою долю в «Открытие Холдинге» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку