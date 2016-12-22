Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату

Главный исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс написал личное письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросил его сохранить участие США в Парижском соглашении по климату, сообщает Financial Times.
Как отмечает издание, в письме говорится о давлении на компанию со стороны акционеров, которые требуют учитывать последствия изменения климата в том числе и для бизнеса ExxonMobil. Свои претензии акционеры предъявят компании на ближайшем годовом соглашении акционеров 1 июня.
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Топ-менеджер подчеркивает, что Exxon Mobil и раньше выступала за поддержку Парижского соглашения по климату, но Даррен Вудс пришел на пост исполнительного директора компании в начале года, и поэтому только теперь делает «последнюю отчаянную попытку» попросить президента США не выходить из Парижского соглашения по климату.
Этому письму Вудса предшествовали публикации, в которых говорилось, что Трамп в начале июня планирует объявить о выходе из Парижского соглашения по климату. О стремлении пересмотреть обязательства США в рамках Парижского соглашения Трамп говорил многократно, начиная со своей президентской кампании. При этом, по вседениям The Wall Street Journal, решение о выходе из соглашения не было принято Трампом сразу после прихода в Белый дом из-за вмешательства дочери президента, Иванки Трамп, и ее мужа, советника Трампа Джареда Кушнера.
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Парижское соглашение по климату было вступило в силу 4 ноября 2016 года, оно было подготовлено взамен Киотскому протоколу 1997 года и одобрено во время большой конференции по климату, которая прошла в Париже в декабре 2015 года — документ тогда подписали 195 стран. Среди стран, ратифицировавших соглашение — Китай, Франция, Германия, США (всего документ ратифицировали 147 государств). Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.
Суть соглашения состоит в том, чтобы ослабить негативное влияние деятельности человека на климат и затормозить процесс глобального потепления, регулируя выбросы парниковых газов в атмосферу. В рамках соглашения развитые страны договорились ежегодно выделять развивающимся экономикам по $100 млрд для реализации экологической политики.