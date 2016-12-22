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Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату
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Ася Сотникова
Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату

Даррен Вудс

Фото: Brendan McDermid / Reuters
Главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс обратился к президенту США Дональду Трампу в личном письме, где попросил его отказаться от идеи выйти из списка стран, которые подписали Парижское соглашение по климату

Главный исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс написал личное письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросил его сохранить участие США в Парижском соглашении по климату, сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, в письме говорится о давлении на компанию со стороны акционеров, которые требуют учитывать последствия изменения климата в том числе и для бизнеса ExxonMobil. Свои претензии акционеры предъявят компании на ближайшем годовом соглашении акционеров 1 июня.

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Топ-менеджер подчеркивает, что Exxon Mobil и раньше выступала за поддержку Парижского соглашения по климату, но Даррен Вудс пришел на пост исполнительного директора компании в начале года, и поэтому только теперь делает «последнюю отчаянную попытку» попросить президента США не выходить из Парижского соглашения по климату.

Этому письму Вудса предшествовали публикации, в которых говорилось, что Трамп в начале июня планирует объявить о выходе из Парижского соглашения по климату. О стремлении пересмотреть обязательства США в рамках Парижского соглашения Трамп говорил многократно, начиная со своей президентской кампании. ​При этом, по вседениям The Wall Street Journal, решение о выходе из соглашения не было принято Трампом сразу после прихода в Белый дом из-за вмешательства дочери президента, Иванки Трамп, и ее мужа, советника Трампа Джареда Кушнера.


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Парижское соглашение по климату было вступило в силу 4 ноября 2016 года, оно было подготовлено взамен Киотскому протоколу 1997 года и одобрено во время большой конференции по климату, которая прошла в Париже в декабре 2015 года — документ тогда подписали 195 стран. Среди стран, ратифицировавших соглашение — Китай, Франция, Германия, США (всего документ ратифицировали 147 государств). Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

Суть соглашения состоит в том, чтобы ослабить негативное влияние деятельности человека на климат и затормозить процесс глобального потепления, регулируя выбросы парниковых газов в атмосферу. В рамках соглашения развитые страны договорились ежегодно выделять развивающимся экономикам по $100 млрд для реализации экологической политики. 

Теги
США, климат, Exxon Mobil, Парижское соглашение по климату, Даррен Вудс
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