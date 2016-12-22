Производители табака призвали Титова не вводить Путина в заблуждение

Ассоциация «Табакпром» считает, что предложения по регулированию табачной отрасли, изложенные в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова российскому президенту, основаны на недостоверной информации. Последствия этого — необоснованная административная и финансовая нагрузка, предостерегают участники рынка

Ассоциация «Табакпром» (по собственным данным объединяет более 70% производителей табачной продукции; члены ассоциации — российские «дочки» корпораций JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco, «Донской табак» и другие) считает, что предложения бизнес-омбудсмена Бориса Титова по регулированию табачной отрасли, которые он изложил в своем ежегодном докладе российскому президенту Владимиру Путину, основаны на непроверенной и недостоверной информации. Об этом говорится в обращении гендиректора «Табакпрома» Андрея Межонова к Титову (копия есть в распоряжении РБК). Доклад, в котором содержится ​267 инициатив, Титов передал президенту на прошлой неделе, 26 мая.

Члены ассоциации оказались несогласны ни с доводами, ни с оценками состояния отрасли. «В своем докладе вы указываете, что доля нелегальной табачной продукции составляет 35-40%, в связи с чем нашей отрасли необходима система учета и контроля за оборотом табачной продукции, а именно ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета. — РБК)», — пересказывают обратившиеся тезис из доклада Титова.

У «Табакпрома» статистика другая: согласно исследованию TNS, доля нелегальной табачной продукции в период с 2007 по 2016 год составляла 1-2%, а поступления от акцизов увеличились более чем в 9,5 раз. «В результате использования непроверенной информации вы предложили меры по решению надуманной проблемы, которые не только не являются необходимыми, но также создадут дополнительные административные барьеры для законопослушной отрасли», — говорится в письме.

Эффективными мерами для борьбы с нелегельным рынком ассоциация считает гармонизацию табачных акцизов в Таможенном союзе, а также введение контроля на границах государств-членов Евразийского экономического союза. А вместо ЕГАИС, как на алкогольном рынке, ассоциация предлагает ввести систему отслеживания оборудования для производства табачных изделий.

«Призываем вас не вводить в заблуждение общество и президента России и отразить реальное состояние отрасли в вашем докладе, поскольку именно из-за оперирования недостоверными данными и возникает необоснованная административная и финансовая нагрузка для любого бизнеса в России», — говорится в заключении письма.

Борис Титов не смог предоставить РБК оперативный комментарий на момент публикации.

На прошлой неделе «Табакпром» обратился и прямо к Владимиру Путину, писали «Ведомости». В этом обращении ассоциация приводила расчет затрат, необходимых для внедрения табачной ЕГАИС — около 24 млрд руб. Кроме того, в десять раз должны вырасти затраты на покупку специальных марок для сигаретных пачек — ​с 2,6 млрд до 25,5 млрд руб. Введение ЕГАИС по аналогии с алкогольной отраслью сейчас обсуждается профильными министерствами по поручению вице-премьера Александра Хлопонина. ​В марте Хлопонин обратился к Владимиру Путину с предложением создать единое агентство по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией и на алкогольном, и на табачном рынках, писал «Коммерсантъ». ​