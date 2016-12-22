Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной 15:37 Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС 15:13 Собянин доложил об ущербе от урагана в Москве 12:27 Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy 10:31 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны 15:20 Костин заявил о потерях в 25–27 млрд руб. из-за закрытия ВТБ на Украине 13:15 Медведев предложил экспортировать российское образование 13:54 Осужденная за репост Чудновец заявила о намерении стать губернатором 12:48 Навальный потребовал вызвать Медведева на суд с Усмановым 11:02 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» 14:21 Губернатор ответил на скандал с епископом в Орле словами «Бог не фраер» 12:08 Число коек для беременных в России приблизилось к послевоенному уровню 07:32 ЦБ рассказал о рекордных плохих долгах в строительстве и торговле Вчера, 23:46 Банки начали отказываться от СМС-уведомлений из-за их высокой стоимости Вчера, 23:11
Лента новостей 15:43 МСК
Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку Политика, 15:29 Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти Политика, 15:25 Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра Общество, 15:22 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны Политика, 15:20 AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года Бизнес, 15:16 Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС Политика, 15:13 Lego для маркетологов: как собрать лояльность из готового набора Свое дело, 15:11 «Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб. Бизнес, 15:10 Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане Общество, 15:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,65 Продажа 56,70 EUR НАЛ. 63,25 63,30 Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ Общество, 14:58 МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии Политика, 14:37 Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане Общество, 14:25 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» Политика, 14:21 МИД сообщил о «тяжелых боях» с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан Политика, 14:13 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5% Бизнес, 14:06 СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России Общество, 13:59 Минэкономразвития опровергло ограничение Турцией ввоза зерна из России Экономика, 13:59 Медведев предложил экспортировать российское образование Экономика, 13:54 В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР Политика, 13:48 Поставщику наггетсов для «Макдоналдса» запретили экспортные поставки Бизнес, 13:44 Петербург подтвердил выделение «Зениту» земли под еще один стадион Спорт, 13:37 В районе Марьино в Москве подожгли пять автомобилей Общество, 13:35 Курс евро на завтра  13:31 EUR ЦБ 62.9484 -0.4200 Курс доллара на завтра  13:31 USD ЦБ 56.5168 -0.1938 Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT Политика, 13:22 Кабмин разрешит военнослужащим погашать ипотеку маткапиталом Политика, 13:16 Костин заявил о потерях в 25–27 млрд руб. из-за закрытия ВТБ на Украине Политика, 13:15
Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной
Материалы по теме Елена Батурина проиграла иск к мужу Глюкозы на €74 млн СМИ узнали о планах строительства «Дон-строем» ЖК на земле Батуриной Суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску компании Батуриной Батурина добилась признания банкротом бывшего бизнес-партнера
15:37
Ася Сотникова
Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной
Верховный суд России отказал компании Елены Батуриной во взыскании с России 33,6 млрд руб. за изъятые у нее в 2010 году земельные участки в Москве

Верховный суд России отказал в пересмотре решения об отказе от взыскания с России 33,6 млрд руб в пользу компании «Территориальная дирекция «Сетуньская», которая принадлежит жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.

В октябре 2016 года аналогичное решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд. В марте того же года то же решил Арбитражный суд Москвы.

В своем иске компания Батуриной требовала выплатить убытки за изъятые земельные участки на западе Москвы — так называемые посольские земли. В сумму компенсации, о которой идет речь, включена рыночная стоимость земли, налоги и денежные выплаты, которые компания с 2003 года платила в бюджет, так как земли числились на балансе компании.

«Территориальная дирекция «Сетуньская» подала соответствующий иск в 2013 году, но в 2014 году суд приостановил процесс для проведения экспертизы, которую запросил истец. Согласно данным этой экспертизы, стоимость изъятой у компании земли составила 18,5 млрд руб., заявлял представитель истца. Батурина тогда заявила, что эта оценка занижена — так как экспертиза была проведена с нарушениями.

Представитель Министерства финансов, которое представляет в суде Россию, попросил в иске отказать. По его мнению, сам факт причинения убытков компании Батуриной отсутствует, так как земля была истребована из чужого незаконного владения, а не изъята в пользу государства.

Общая площадь участков, которые Росимущество в 2010 году потребовало от компании Батуриной составляет примерно 16 га. Участки находятся на пересечении Минской и Староволынской улиц.

В 1993 году эта земля была зарезервирована президентским указом под строительство дипломатических представительств Индии, Кубы и Китая, однако в 2003 году эти участки купила компания Батуриной на вторичном рынке — у АОЗТ «Матвеевское». Росимущество оспаривало правомерность этой сделки.

В ответ на это, компания Батуриной добивается в суде того, чтобы указ президента, который резервировал эти участки земли, был признан незаконным, поскольку сделка по приобретению ее компанией этих участков была совершена до вступления в силу указа. «Территориальная дирекция «Сетуньская» планировала использовать спорные земли для строительства мультифункционального комплекса «Сетунь-Хиллс». 

Теги
Елена Батурина, Верховный Суд, "Сетуньская"
Другие материалы РБК
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку