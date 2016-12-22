Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной

Верховный суд России отказал компании Елены Батуриной во взыскании с России 33,6 млрд руб. за изъятые у нее в 2010 году земельные участки в Москве

Верховный суд России отказал в пересмотре решения об отказе от взыскания с России 33,6 млрд руб в пользу компании «Территориальная дирекция «Сетуньская», которая принадлежит жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.



В октябре 2016 года аналогичное решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд. В марте того же года то же решил Арбитражный суд Москвы.



В своем иске компания Батуриной требовала выплатить убытки за изъятые земельные участки на западе Москвы — так называемые посольские земли. В сумму компенсации, о которой идет речь, включена рыночная стоимость земли, налоги и денежные выплаты, которые компания с 2003 года платила в бюджет, так как земли числились на балансе компании.



«Территориальная дирекция «Сетуньская» подала соответствующий иск в 2013 году, но в 2014 году суд приостановил процесс для проведения экспертизы, которую запросил истец. Согласно данным этой экспертизы, стоимость изъятой у компании земли составила 18,5 млрд руб., заявлял представитель истца. Батурина тогда заявила, что эта оценка занижена — так как экспертиза была проведена с нарушениями.



Представитель Министерства финансов, которое представляет в суде Россию, попросил в иске отказать. По его мнению, сам факт причинения убытков компании Батуриной отсутствует, так как земля была истребована из чужого незаконного владения, а не изъята в пользу государства.

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Общая площадь участков, которые Росимущество в 2010 году потребовало от компании Батуриной составляет примерно 16 га. Участки находятся на пересечении Минской и Староволынской улиц.



В 1993 году эта земля была зарезервирована президентским указом под строительство дипломатических представительств Индии, Кубы и Китая, однако в 2003 году эти участки купила компания Батуриной на вторичном рынке — у АОЗТ «Матвеевское». Росимущество оспаривало правомерность этой сделки.



В ответ на это, компания Батуриной добивается в суде того, чтобы указ президента, который резервировал эти участки земли, был признан незаконным, поскольку сделка по приобретению ее компанией этих участков была совершена до вступления в силу указа. «Территориальная дирекция «Сетуньская» планировала использовать спорные земли для строительства мультифункционального комплекса «Сетунь-Хиллс».