СМИ сообщили о покупке сыном Алекперова связанной с ЛУКОЙЛом компании

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Юсуф Алекперов

Фото: Владимир Лукьянов / «Коммерсантъ»
Компания сына главы ЛУКОЙЛа получила предварительное разрешение на приобретение транспортной компании «Вестерн Петролеум Транспортэйшн», сотрудничавшей с дочерними структурами нефтяной компании

Федеральная антимонопольная служба 19 мая выдала предварительное разрешение компании ЭКТО на приобретение у офшора Raso Ventures с Британских Виргинских островов транспортной компании «Вестерн Петролеум Транспортейшн» (ВПТ), сообщает газета «Коммерсантъ». Основным акционером ЭКТО является сын главного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, а ВПТ связана с нефтяной компанией, поскольку перевозила ее грузы по железной дороге.

Источник издания не исключает, что ВПТ и раньше принадлежала акционерам ЛУКОЙЛа, однако точной информации у него нет. Raso Ventures принадлежит 100% доля в ВПТ.

Юсуф Алекперов родился в 1990 году и учился в Университете нефти и газа имени Губкина. Он является владельцем 0,13% акций ЛУКОЙЛа. По данным издания Znak.com, в 2013 году он трудился в компании «Повхнефть» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Компания ЭКТО владеет 40% в учрежденном в марте этого года ООО «ЛУКАВТО», которое было создано для торговли автомобилями.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа от комментариев отказались.

При участии Алены Махуковой 

Теги
Вагит Алекперов, Юсуф Алекперов
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