СМИ сообщили о покупке сыном Алекперова связанной с ЛУКОЙЛом компании

Федеральная антимонопольная служба 19 мая выдала предварительное разрешение компании ЭКТО на приобретение у офшора Raso Ventures с Британских Виргинских островов транспортной компании «Вестерн Петролеум Транспортейшн» (ВПТ), сообщает газета «Коммерсантъ». Основным акционером ЭКТО является сын главного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, а ВПТ связана с нефтяной компанией, поскольку перевозила ее грузы по железной дороге.
Источник издания не исключает, что ВПТ и раньше принадлежала акционерам ЛУКОЙЛа, однако точной информации у него нет. Raso Ventures принадлежит 100% доля в ВПТ.
Юсуф Алекперов родился в 1990 году и учился в Университете нефти и газа имени Губкина. Он является владельцем 0,13% акций ЛУКОЙЛа. По данным издания Znak.com, в 2013 году он трудился в компании «Повхнефть» в Ханты-Мансийском автономном округе.
Компания ЭКТО владеет 40% в учрежденном в марте этого года ООО «ЛУКАВТО», которое было создано для торговли автомобилями.
В пресс-службе ЛУКОЙЛа от комментариев отказались.
При участии Алены Махуковой