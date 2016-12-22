Угольная реформа на Украине сделает безработными десятки тысяч человек

Акция протеста шахтеров в Киеве. 2015 год Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Одобренная украинским правительством реформа угольной промышленности приведет к закрытию до 2020 года более десяти шахт. Профсоюзные деятели предупреждают о возможной вспышке социальной напряженности

Одобренная кабинетом министров Украины концепция реформирования угольной промышленности предполагает закрытие десятка с лишним шахт из 49 оставшихся на контролируемой территории, сообщил РБК глава независимого профсоюза горняков республики Михаил Волынец. По оценке регионального представителя глобального союза IndustriALL Global Union Вадима Борисова, сокращения коснутся более 25 тыс. шахтеров и десятков тысяч человек, обслуживающих шахты.

Украина, потерявшая контроль над центром угольной промышленности — Донбассом, вынуждена импортировать необходимый ей уголь для загрузки ТЭС, которые вырабатывают около 50% всей электроэнергии страны. При этом власти Украины решили запретить закупку российского энергетического угля из-за опасений, что под видом российского им будут продавать уголь из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Поэтому необходимое топливо приходится искать в ЮАР и других странах. Сейчас в украинской энергетике действует режим ЧС из-за дефицита угля на складах ТЭС.

Согласно презентации концепции реформы, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины оценило на конец 2017 года непокрытый убыток десяти шахт в 0,4 млрд грн ($15 млн), включая «Лисичанскуголь», «Торецкуголь» и «Первомайскуголь» из-за высокой себестоимости добычи. На модернизацию предприятий концепцией запланировано выделение 1 млрд грн под госгарантии.

Чтобы не зависеть от России, надо сохранить угольную промышленность, заявил Волынец РБК, раскритиковав реформу, которую предложено провести до 2020 года. «Представленная концепция не учитывает негативную практику реализации предыдущих реформ, — отметил профсоюзный деятель в письме на имя замминистра энергетики и угольной промышленности Анатолия Корзуна. — Низкий уровень заработной платы шахтеров и отсутствие перспективы развития предприятий государственного сектора вызовут социальную напряженность». Волынец также направил жалобы украинскому премьеру Владимиру Гройсману и в международный профсоюз IndustriALL Global Union.

Как сообщил РБК Вадим Борисов из IndustriALL Global Union, письмо было направлено в головной офис организации в Женеве.

«Украинское правительство имитирует игру в социальное партнерство. На самом деле социального партнерства нет, и об этом было заявлено в совместном заявлении глобального союза IndustriALL и Международной конфедерации профсоюзов после совместной миссии на Украину, которая прошла в конце марта», — сказал региональный представитель. По его оценке, в ходе реформы работы могут лишиться около 2,5 тыс. шахтеров и более 3 тыс. человек, обслуживающих каждую шахту. При этом гарантий того, что эти люди будут трудоустроены или пройдут переподготовку, у украинского правительства нет», — отметил он.

О том, сколько шахт будет закрыто при реализации новой реформы, в материалах на сайте украинского правительства не сообщается. Однако 24 марта Министерство энергетики и угольной промышленности Украины на официальной странице в Facebook сообщило о намерении закрыть семь государственных шахт из 33.

По словам директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, закрытие шахт — очевидная мера с учетом того, что на Украине они работают по субсидиям государства и сейчас добыча на них нерентабельна, в то время как большинство прибыльных шахт перешло под управление ДНР.

В концепции реформирования угольной промышленности в качестве одной из мер преодоления нехватки энергетического угля предложено перевести электростанции страны с дефицитного антрацитового угля на газовый.

Крупнейшая на Украине частная угольная компания ДТЭК Рината Ахметова планирует в этом году перевести на газовый уголь два блока Приднепровской ТЭС, сообщал гендиректор компании Максим Тимченко. Стоимость перевода одного блока ТЭС он оценил в 100–150 млн грн ($3,8–5,7 млн).

«По Приднепровской ТЭС два энергоблока до ноября должны быть переведены, в следующем году мы планируем перевести еще три блока. К 2019 году мы планируем полностью завершить перевод Приднепровской станции», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Украина может полностью отказаться от антрацита и перейти на другие марки угля даже до 2019 года, считает Худалов. Украинские электростанции позволяют использовать вместо антрацита другие марки. Поэтому у Украины, которая начала экспериментировать с заменой антрацита еще в 2007 году, есть технология и понимание того, как правильно использовать уголь более низкого качества, отметил он.

«Операционно это будет даже эффективнее. За счет разницы в ценах выходит экономия на уровне 5–7%», — подсчитал Худалов. Однако украинские электростанции сократят мощность на 10% и увеличат износ оборудования, капитальные затраты производства и негативное влияние на окружающую среду.