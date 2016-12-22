Лоббист для «Роснефти»: зачем компания наняла бывшего канцлера Германии

Совет директоров «Роснефти» возглавил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Для Шредера это признание его заслуг перед Россией, для «Роснефти» — влиятельный представитель интересов компании на международной арене, считают эксперты

Самый лояльный лидер

В пятницу, 29 сентября, акционеры «Роснефти» избрали новый совет директоров в составе 11 человек. К уже действующим девяти членам совета присоединились министр энергетики Александр Новак и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Последний также возглавил совет директоров компании, сменив на этом посту помощника президента России Андрея Белоусова.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, представляя акционерам кандидатов в совет директоров, уделил экс-канцлеру особое внимание и подробно рассказал его биографию. Шредер вошел в историю как «самый лояльный по отношению к Москве немецкий лидер», его работа в совете директоров будет способствовать стимулированию торгово-экономических связей между Россией и Германией, сообщил Сечин. Шредер известен и помощью бизнесу. Экс-канцлер консультировал множество компаний, в том числе международный инвестиционный банк Ротшильдов, при Шредере-канцлере немецкая экономика переживала расцвет, напомнил глава «Роснефти».

Появление такого человека поможет развитию международного бизнеса «Роснефти», а также принесет «синергетический эффект»: в Германии находятся стратегические предприятия компании, отметил Сечин. В Германии компания владеет долями в трех НПЗ (с общим объемом переработки 12,5 млн т) и трейдинговым подразделением. К тому же «Роснефть» — один из крупнейших поставщиков в эту страну: ежегодно она поставляет 22,5 млн т нефти, около четверти всего немецкого импорта.

С приходом Шредера на пост председателя совета директоров «Роснефти» Сечин также рассчитывает на «наращивание присутствия в Европе» и «выстраивание конструктивных отношений с западными партнерами».

Сам экс-канцлер сказал, что для него новая должность — «большая радость». Он планирует использовать экономические и политические компетенции «на благо компании», а также помогать искать компромиссы с представителями различных интересов. «У меня интересы — представлять Германию, и в этих интересах не в последнюю очередь иметь хорошие отношения с Россией», — добавил Шредер. В каких конкретно проектах и переговорах он может помочь, экс-канцлер не уточнил.

«Политическое» назначение

О том, что Шредер войдет в совет директоров «Роснефти», источники РБК впервые рассказали в августе. Это вызвало резкую критику в немецких СМИ. Поступок Шредера раскритиковала и канцлер Ангела Меркель, назвав это решение «ненормальным». Шредер «подрывает санкции, которые ввел Европейский союз», так как российская нефтяная компания включена в санкционный список ЕС. «Это очень прискорбная ситуация», — резюмировала Меркель.

Шредер заявил 29 сентября, что никогда не поддерживал санкции в отношении России. «Существует некая дискуссия о том, стоило ли это делать (входить в совет директоров «Роснефти». — РБК), я решил, что стоит, с большой радостью и от всего сердца», — отметил экс-канцлер. По его словам, Меркель также заинтересована в хороших экономических и политических отношениях с Россией.

«Роснефть» — вторая российская компания, в руководство которой вошел Шредер. После своего ухода с поста канцлера в 2005 году он возглавил сначала наблюдательный совет, а затем комитет акционеров компании Nord Stream AG, созданной для управления магистральным газопроводом «Северный поток». ​В 2016 году он стал главой также Nord Stream 2 — оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода. Отвечая на вопрос одного из акционеров о потенциальном конфликте интересов из-за того, что Шредер будет совмещать должности в Nord Stream и «Роснефти», Сечин отметил, что это, напротив, поможет «Роснефти» по всем направлениям деятельности на международных рынках.



Иностранцы не часто возглавляют советы директоров российских компаний, говорит председатель совета директоров кадровой группы Top Contact Артур Шамилов. В основном это характерно для компаний с большой долей иностранного капитала или ориентированных на международный рынок, экспортеров, объясняет он. Например, совет директоров UC Rusal возглавляет Матиас Варниг, который в 2006-2016 годах также был управляющим директором Nord Stream AG, а гендиректор норвежского производителя бумаги Norske Skog Свен Омбудстведт возглавляет совет директоров «Фосагро».

Рассматривать вхождение Шредера в совет директоров «Роснефти» как новый тренд в корпоративном управлении российского бизнеса неправильно, считает партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев: это исключительный случай. В принципе, назначение иностранца главой совета директоров госкомпании надо рассматривать как решение, лежащее в политической плоскости; в подобных случаях речь должна идти о человеке с совершенно уникальными компетенциями, которых нет у российских кандидатов. Можно предположить, что Шредер отвечает обоим критериям, отмечает эксперт.

Шредер, учитывая его статус политического тяжеловеса, вполне может обеспечить лоббизм интересов «Роснефти» на международном уровне, считает партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. В целом этот шаг несет в себе даже больше политической декларативности, нежели экономического прагматизма, считает он.

Назначение Шредера — это ситуация переговорной стратегии win-win (взаимный выигрыш. — РБК): с одной стороны, это признание заслуг экс-канцлера, с другой, Шредер поможет «Роснефти» продвигать собственные интересы за рубежом, говорит Шамилов. По его словам, это назначение выгодно для обеих ​сторон и закрепляет давно сложившиеся хорошие отношения.

Работа в совете директоров «Роснефти» предполагает солидное вознаграждение. По итогам 2016 года компания заплатит членам совета $2,27 млн. Вознаграждение бывшего казначея ExxonMobil​ Дональда Хамфриза, одного из трех независимых директоров компании, составит $565 тыс., а Варниг и экономист Олег Вьюгин получат по $580 тыс.

