«ВИМ-Авиа» избежала потери самолетов из-за долгов

Собственники воздушных судов, которые эксплуатирует «ВИМ-Авиа», посчитали план вывода авиакомпании из кризиса разумным и оставили находящиеся в лизинге самолеты под ее управлением. Об этом РБК рассказали представители «ВИМ-Авиа».
За последние трое суток менеджмент «ВИМ-Авиа» провел встречи с представителями собственников воздушных судов, находящихся у компании в операционном лизинге (в основном это крупные иностранные компании, в частности CitiBank, Veling, MCAP). Переговоры прошли в конструктивном русле. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась авиакомпания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент. Они рассмотрели представленный план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным, разумным, заявили в компании.
В результате переговоров достигнуты договоренности о том, что все воздушные суда остаются под оперативным управлением «ВИМ-Авиа». Решение принято, несмотря на некоторые просрочки лизинговых платежей. «Отзыв или мораторий на использование воздушных судов на этом этапе привел бы к дальнейшему ухудшению финансового положения компании и мог бы сделать процесс необратимым. В настоящее время «ВИМ-Авиа» выполняет полеты по регулярным рейсам и вывозит пассажиров из-за рубежа. На 29 сентября запланировано около 30 рейсов», — уточнили в «ВИМ-Авиа».
Вечером 28 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву «Аэрофлоту», которая предписывает использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа». Источник, знакомый с решением совета директоров «Аэрофлота», сказал РБК, что речь идет о выделении «ВИМ-Авиа» 1,8 млрд руб.
В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 98 млн руб. на оплату заправки самолетов «ВИМ-Авиа», вывозящих из-за границы российских туристов. Они могут быть также потрачены на оплату услуг «по аэропортовому и наземному обеспечению полетов» лайнеров «ВИМ-Авиа».
За день до этого президент Владимир Путин раскритиковал работу главы Минтранса Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича. Министра он предупредил о неполном служебном соответствии и пообещал подумать вместе с Медведевым о его дальнейшей судьбе по результатам урегулирования ситуации с «ВИМ-Авиа».
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.