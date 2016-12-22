«ВИМ-Авиа» избежала потери самолетов из-за долгов

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» договорилась с лизинговыми компаниями, что все самолеты, которые она эксплуатирует на условиях лизинга, останутся под ее управлением. Отзыва не будет, несмотря на просрочки платежей

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Собственники воздушных судов, которые эксплуатирует «ВИМ-Авиа», посчитали план вывода авиакомпании из кризиса разумным и оставили находящиеся в лизинге самолеты под ее управлением. Об этом РБК рассказали представители «ВИМ-Авиа».

За последние трое суток менеджмент «ВИМ-Авиа» провел встречи с представителями собственников воздушных судов, находящихся у компании в операционном лизинге (в основном это крупные иностранные компании, в частности CitiBank, Veling, MCAP). Переговоры прошли в конструктивном русле. Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась авиакомпания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент. Они рассмотрели представленный план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным, разумным, заявили в компании.

В результате переговоров достигнуты договоренности о том, что все воздушные суда остаются под оперативным управлением «ВИМ-Авиа». Решение принято, несмотря на некоторые просрочки лизинговых платежей. «Отзыв или мораторий на использование воздушных судов на этом этапе привел бы к дальнейшему ухудшению финансового положения компании и мог бы сделать процесс необратимым. В настоящее время «ВИМ-Авиа» выполняет полеты по регулярным рейсам и вывозит пассажиров из-за рубежа. На 29 сентября запланировано около 30 рейсов», — уточнили в «ВИМ-Авиа».

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Вечером 28 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву «Аэрофлоту», которая предписывает использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа». Источник, знакомый с решением совета директоров «Аэрофлота», сказал РБК, что речь идет о выделении «ВИМ-Авиа» 1,8 млрд руб.

В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить ​из резервного фонда правительства 98 млн руб. на оплату заправки самолетов «ВИМ-Авиа», вывозящих из-за границы российских туристов. Они могут быть также потрачены на оплату услуг «по аэропортовому и наземному обеспечению полетов» лайнеров «ВИМ-Авиа».

За день до этого президент Владимир Путин раскритиковал работу главы Минтранса Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича. Министра он предупредил о неполном служебном соответствии и пообещал подумать вместе с Медведевым о его дальнейшей судьбе по результатам урегулирования ситуации с «ВИМ-Авиа».