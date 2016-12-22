S7 продала «Еврофинансам» 10% дочерней авиакомпании «Сибирь»

Компания «Еврофинансы-Недвижимость» за полмиллиарда рублей купила 10% авиакомпании «Сибирь» у S7. Ранее авиаперевозчик находился в полном владении S7, теперь же ее доля снизилась до 89,9%

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Московская компания «Еврофинансы-Недвижимость» купила у головной компании S7 10,05% акций авиакомпании «Сибирь» за 533,4 млн руб. Об этом говорится в сообщениях компаний S7 (.pdf) и «Еврофинансы-Недвижимость».

«Еврофинансы-Недвижимость» приобрела у авиакомпании 20 515 513 обыкновенных акций. Цена одной бумаги составила 26 руб. Договор о сделке был заключен 25 августа.

В отчете о продаже S7 сделка оценивается как «существенная, не являющаяся крупной». Компания владела 99,95% «Сибири», теперь же ее доля снизилась до 89,9%.

Группа S7 Airlines — крупнейший частный авиаперевозчик России. В нее входят авиакомпании «Сибирь» (летает на Airbus) и «Глобус» (Boeing). S7 принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филёвым (заняла третье место в списке богатейших женщин России с состоянием $600 млн). Ежегодно авиакомпания перевозит более 10 млн пассажиров. Для примера, в июле этого года услугами S7 воспользовались более 1,5 млн человек.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль «Еврофинансов» в первом квартале 2017 года составила 27 млн руб. В компанию входят ИК «Еврофинансы», УК «Еврофинансы», Московское агентство ценных бумаг и несколько других.

Компания занимается консультационными услугами и операциями с ценными бумагами. Сумма сделки составляет 20,19% от суммы всех активов «Еврофинансов», или около 2,7 млрд руб. на 2016 год, по данным системы «СПАРК-Интерфакс».

Уставный капитал «Сибири» оценивается в 204,1 млн руб.​