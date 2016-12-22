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Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд руб. в год
17:23
София Сарджвеладзе
Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд руб. в год
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
В 2017 году столичные власти планируют создать в Москве фонд содействия реновации, который должен будет осваивать не менее 100 млрд руб. в год. Фонд выступит заказчиком проектной документации и строительных работ

Фонд содействия реновации жилищного фонда планируется создать в Москве в 2017 году, поскольку программу планируется запустить уже до конца года. Учредителем выступит департамент строительства, сообщил на пресс-конференции глава департамента Андрей Бочкарев.

Фонд будет заказывать проектную документацию, выполнение строительных работ, заниматься оформлением земельных участков. Генеральными подрядчиками будут строительные компании, которые выиграют тендеры. Ежегодно фонд должен будет осваивать не менее 100 млрд руб.

По словам Бочкарева, программа реновации станет дополнительной нагрузкой и огромной ответственностью, а не «великим счастьем» для московского Стройкомплекса.

У столицы «беспрецедентные» программы по строительству метро и дорог. «У нас и так не хватает ресурсов, чтобы выполнить все поставленные задачи», — сказал чиновник. Жителям уже начали показывать возможные стартовые площадки, например в Кузьминках и Сокольниках. Кроме того, московские власти выделили 150 млн руб. на закупку дополнительного оборудования, в том числе передвижных лабораторий, для контроля над качеством возводимых домов: стен, строительных материалов — радиационной и химической безопасностью.

Пик переселения по программе реновации может случиться через пять-шесть лет, сказал Андрей Бочкарев. В середине этого года будут внесены коррективы в Адресную инвестиционную программу. Если после реализации программы образуются «излишки», невостребованные квартиры, то фонд в перспективе может продавать их. Бочкарев также прокомментировал заявления противников программы. «Те, кто говорит, что жителей из тихих районов переселят за МКАД, — провокаторы и по большому счету преступники, которые хотят ухудшить жизнь людей», — заявил чиновник.

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Столичные власти внесли список на снос почти 4,5 тыс. домов. Решать, будет дом снесен или нет, должны будут жители домов, голосуя в центрах госуслуг и на сайте проекта «Активный гражданин». Согласно промежуточным итогам голосования, против сноса по состоянию на 24 мая проголосовали жители лишь 18 домов. Первое чтение законопроекта о реновации в Госдуме состоялось 4 апреля, второе назначено на 9 июня. Согласно поправкам, разработанным ко второму чтению, у каждого участника программы реновации будет возможность оспорить решение о расселении дома, а также о размере и качестве компенсации. При этом нельзя сносить дом, пока идет судебное разбирательство.

Теги
Москва, реновация
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