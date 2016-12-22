Одноэтажка в Богатых Сабах: где прописана «ВИМ-Авиа»

Видео: РБК

«Республика Татарстан, Сабинский район, поселок городского типа Богатые Сабы, улица Строителей, 1А» — здесь, согласно ЕГРЮЛ, находится юридический адрес переживающей кризис авиакомпании «ВИМ-Авиа». Телеканал РБК отправился по месту прописки проблемного авиаперевозчика.

Здание, в котором зарегистрирован перевозчик, оказалось одноэтажкой с четырьмя автомобильными боксами и небольшой вывеской — «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». При этом дверь была заперта.

Видео: РБК

Изначально «ВИМ-Авиа» была зарегистрирована в Москве, на Дмитровском шоссе. В татарский поселок Богатые Сабы авиаперевозчик, по данным СПАРК, переехал в феврале 2016 года. Центральный офис авиакомпании, по информации на ее сайте, находится в Москве на улице Новохохловская.