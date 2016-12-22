М Банк подал иск о признании «ВИМ-Авиа» банкротом

Мосстройэкономбанк в лице Агентства по страхованию вкладов требует признать «ВИМ-Авиа» банкротом. Банк требует от авиаперевозчика почти 90 млн руб.

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал иск к авиаперевозчику «ВИМ-Авиа» «о признании должника банкротом». Иск подан в Арбитражный суд Татарстана, говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Из данных картотеки следует, что иск был подан 26 сентября, сумма исковых требований составляет 88,3 млн руб.

Мосстройбанк сам проходит процедуру банкротства, им управляет АСВ. Именно АСВ и подает иск к авиаперевозчику, так как М Банк был лишен лицензии еще в 2015 году.

В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы взыскал с «ВИМ-Авиа» 980 млн руб. в пользу Мосстройэкономбанка из-за того, что авиакомпания не выполняла кредитное соглашение. В апреле сумма иска была снижена до 88 млн руб. Теперь АСВ в лице М Банка подает иск о невозможности «ВИМ-Авиа» выплатить и эти деньги по причине банкротства.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько оценил общую задолженность «ВИМ-Авиа» перед кредиторами примерно в 7 млрд руб. По его словам, у перевозчика шесть банков кредиторов, ведущий из них — «Зенит».

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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов, так как из-за долгов самолеты авиакомпании не смогли вылететь из аэропорта Домодедово. Оказалось, что перевозчик задолжал аэропорту около 500 млн руб. за обслуживание самолетов.

Кроме того, против руководства «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Должностных лиц авиакомпании заподозрили в получении 1 млн руб. за продажи билетов, несмотря на то что в компании знали об отсутствии денег на выполнение обязательств перед пассажирами.

Вместе с прекращением чартерных рейсов в компании было введено внешнее антикризисное управление. По словам Нерадько, основатель авиакомпании Рашид Мурсекаев первое время участвовал в антикризисных мероприятиях, но 27 сентября перестал выходить на связь. Выяснилось, что он вместе со своей женой Светланой Мурсекаевой (владелец 99% акций) уехал из России.

По словам главы Росавиации, самолеты «ВИМ-Авиа» были арестованы за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. При этом за границей остались россияне, которых «ВИМ-Авиа» уже не сможет доставить обратно. По оценке Российского союза туриндустрии, речь идет о 40 тыс. граждан России. Помочь авиакомпании вызвались «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». На возвращение граждан государство выделит 200 млн руб.