АФК «Система» объявила о техническом дефолте

АФК «Система» объявила о наступлении с 28 августа технического дефолта по обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. Дефолт связан с нахождением под арестом в связи с иском «Роснефти» активов «Системы»

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

О наступлении с 28 августа технического дефолта по обязательствам «Системы» сообщается на сайте компании. Как поясняет «Система», наступление дефолта связано с арестом принадлежащих компании акций телеком-оператора МТС, сети клиник «Медси» и Башкирской электросетевой компании (БЭСК) в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти».

В своем сообщении «Система» подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам, создающее основания для технического дефолта, обусловлено только арестом активов (который компания считает необоснованным). «Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении.

Более месяца назад, 17 июля, «Системе» уже приходилось прибегать к техническому дефолту. Тогда причина дефолта по обязательствам на сумму 3,9 млрд руб. была та же, что и сейчас — арест активов по иску «Роснефти».

Акции АФК «Система» на Московской бирже по состоянию на 19:00 падали на 1,22% к открытию, акции МТС — на 0,40%.

На прошлой неделе, 23 августа, Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с компании Владимира Евтушенкова 136,3 млрд руб. по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» (истцы требовали 170,6 млрд руб. — на столько они оценивают ущерб, причиненный «Башнефти» при реорганизации компании в 2014 году, когда ее основным акционером была «Система»).

С июня под арестом в качестве обеспечительной меры находятся принадлежащие «Системе» 31,76% МТС (доля эффективного участия компании Евтушенкова в операторе составляет 50,03%), а также 100% акций «Медси» и 90,47% БЭСК. При этом «Роснефть» оценила арестованные активы в 185 млрд руб., а «Система» — в 250 млрд руб.