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Сбербанк арендует новый офис рядом с «Москва-Сити»
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Сбербанк арендует новый офис рядом с «Москва-Сити»
Бизнес, 14:14
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Сбербанк арендует новый офис рядом с «Москва-Сити»
Сбербанк намерен арендовать минимум 20 тыс. кв. м в бизнес-центре Poklonka Place рядом с «Москва-Сити». Сделка закроется в течение нескольких месяцев и станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости с конца 2015 года
Poklonka Place (Фото: ООО «Империя Строй» )

Сбербанк ведет переговоры об аренде площадей в бизнес-центре Poklonka Place, расположенном на Поклонной улице на западе Москвы, рассказали РБК представители трех консалтинговых компаний и подтвердил источник, близкий к топ-менеджменту Сбербанка. По их словам, банк приступил к поискам офиса площадью 20 тыс. кв. м в конце мая 2017 года, а примерно месяц назад решение было принято в пользу Poklonka Place. «Не исключено, что итоговая площадь окажется больше», — считают два собеседника РБК. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. В девелоперской компании «Высота», владеющей зданием, не ответили на запрос РБК.

Эксклюзивными брокерами по сдаче в аренду бизнес-центра выступают консалтинговые компании JLL и ILM, говорится на сайте Poklonka Place. В пресс-службах обеих компаний отказались от комментариев.

Если сделка состоится, то может стать крупнейшей на рынке офисной аренды с 2015 года, когда Adidas взяла в аренду 20,6 тыс. кв. м в БЦ «Крылатские холмы». Самая масштабная сделка за всю историю офисного рынка в России также принадлежит Сбербанку, арендовавшему 56 тыс. кв. м в БЦ «Южный порт» в 2008 году.​

Бизнес-центр Poklonka Place общей площадью 143,2 тыс. кв. м (57,7 тыс. кв. м сдается в аренду, все они сейчас вакантны) расположен на улице Поклонная, 3. Девелоперская компания «Высота» получила разрешение на его ввод в эксплуатацию летом 2017 года, но до сих пор не оформила документы о собственности, поэтому сделка будет закрыта только к концу года, утверждает источник РБК.

Головной офис Сбербанка расположен на улице Вавилова, 19. В августе 2016 года кредитная организация стала также владельцем БЦ President Plaza (193 тыс. кв. м) на Кутузовском проспекте, который достался ей в счет погашения долга на $350 млн компании «Международный центр Девелопмент» Руслана Байсарова.

До ввода в эксплуатацию бизнес-центр Poklonka Place сдавался в аренду по ставке 15 тыс. руб. за 1 кв. м в год, знает директор департамента офисных помещений CBRE Елена Денисова. «После этого ставка аренды выросла до 19 тыс. руб. за 1 кв. м в год», — говорит она.

«Poklonka Place достаточно долго был на рынке, выбор в его пользу со стороны Сбербанка, как мне кажется, объясняется в первую очередь близостью к их офису в БЦ President Plaza, — говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. — За счет того, что это офис скорее класса B, цена аренды объективно невысокая». Средняя ставка аренды офисов класса B к концу первого полугодия 2017 года составляла 14 тыс. руб. за 1 кв. м в год, а по итогам года достигнет 15,5 тыс., подсчитали аналитики Cushman&Wakefield. Аналогичные показатели в классе А составляют 25,8 тыс. и 29,6 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорится в отчете консалтинговой компании. При этом на рынке продолжает пустовать около 2,3 млн кв. м качественных офисов (14,3%), тогда как год назад вакантными​ было около 3 млн кв. м (18,7%), добавили в Cushman.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: сделка , Сбербанк , рекорд , аренда , офис
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