Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах

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«Роснефть» сэкономит на налогах благодаря тому, что «Башнефть» заплатит небольшую сумму по дивидендам за 2016 год и перенесет выплаты промежуточных дивидендов на конец 2017 года

«Роснефть» не выплатит налог на дивиденды «Башнефти» (основной акционер — «Роснефть»), так как последняя перенесет выплату основной суммы на конец 2017 года, а за 2016 год выплатит небольшие дивиденды.

Ранее, ​26 мая, совет директоров «Башнефти» принял решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года только по привилегированным акциям, что составит около 3 млн руб. Вопрос о промежуточных дивидендах за девять месяцев совет директоров компании рекомендовал рассмотреть по итогам работы в январе—сентябре. «Интерфакс» уточняет, что по итогам 2015 года дивиденды башкирской нефтекомпании составили 29 млрд руб.

«В соответствии со ст. 284 Налогового кодекса, если российская организация, то есть юрлицо-резидент, не менее 365 календарных дней до принятия решения о выплате дивидендов владеет долей не менее 50% в уставном капитале организации — источнике выплаты, то для нее устанавливается нулевая ставка НДФЛ, в остальных случаях действует ставка 13%», — объяснила РБК юрист «Адвокатского бюро А2» Екатерина Ващилко.

В пресс-службе правительства Республики Башкортостан поддержали рекомендацию совета директоров «Башнефти», отметив, что промежуточные дивиденды будут выплачены в четвертом квартале 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение о переносе выплаты дивидендов за 2016 год на конец 2017 года «Башнефть» объясняет необходимостью модернизации своих НПЗ, следует из поступившего в РБК сообщения компании. В «Башнефти» заверили, что после этого налоговые поступления увеличатся, так как планируется устранить основные нарушения и усовершенствовать технологическую цепочку заводов, благодаря чему вырастет прибыльность заводов.

В «Башнефти» напомнили, что «Ростехнадзор» обнаружил на НПЗ компании более 1800 нарушений, на устранение которых потребуется 39 млрд руб. инвестиций. «В случае несвоевременного выполнения предписаний Ростехнадзор может запретить эксплуатацию около трети объектов на НПЗ «Башнефти», что приведет к снижению EBITDA и увеличению дальнейших затрат компании на запуск установок», — пояснили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

12 октября «Роснефть» приобрела 50,0755% акций «Башнефти» у Росимущества за 329,69 млрд руб. Таким образом, «Роснефть» увеличила свою долю в башкирской нефтяной компании до 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала). Правительство Башкирии владеет 25,79% обыкновенных акций (25% уставного капитала).

После сделки с Росимуществом новый совет директоров «Башнефти» возглавил вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.