Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах 20:42 Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля 20:58 Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек 18:05 После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других 19:19 Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков 17:53 В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев 18:55 Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком 18:14 Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет 12:06 При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек 16:58 Сбербанк заплатит наибольшие дивиденды в банковском секторе 18:17 Японские СМИ показали видео испытания новой системы ПВО Северной Кореи 15:49 Китай выступил с протестом против заявления G7 о Южно-Китайском море 07:24
Лента новостей 21:17 МСК
Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля Общество, 20:58 Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах Бизнес, 20:42 В Красноярском крае легкий самолет при посадке обесточил три поселка Общество, 20:36 «Зенит» уволил тренера Мирчу Луческу Спорт, 20:33 В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление Общество, 19:44 СМИ опровергли сообщения о госпитализации Хворостовского Общество, 19:40 После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других Политика, 19:19 Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка Бизнес, 19:17 В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев Политика, 18:55 В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами Общество, 18:36 На Сицилии без потепления: чем закончился саммит «Большой семерки» Политика, 18:31 В РФПЛ впервые вышла команда из Хабаровска Спорт, 18:18 Сбербанк заплатит наибольшие дивиденды в банковском секторе Финансы, 18:17 Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком Общество, 18:14 В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте Политика, 18:07 Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек Политика, 18:05 Квят вылетел с трассы после аварии на Гран-при Монако Спорт, 17:57 Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков Финансы, 17:53 СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского Общество, 17:47 СМИ сообщили о гибели 20 мирных жителей после удара коалиции США Политика, 17:27 В Москве вандалы сожгли четырехметровый крест возле Андроникова монастыря Общество, 17:22 В Москве задержали обстрелявшего на Киевском шоссе автомобиль мужчину Общество, 17:05 При стрельбе в штате Миссисипи погибли восемь человек Общество, 16:58 Макарова обыграла первую ракетку мира в стартовом матче «Ролан Гаррос» Спорт, 16:51 Макрон рассказал о своем отношении к Путину и Трампу Политика, 16:45 Старая программа без кандидата: о чем договорились коммунисты на съезде Политика, 16:37 «Реал» и «Манчестер Сити» предложили €130 млн за игрока сборной Франции Спорт, 16:37 Митинг против реновации на юго-западе Москвы. Фоторепортаж Фотогалерея, 16:08
Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах
Материалы по теме АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти» Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина Глава Prosperity Capital заявил о вопросах к «Системе» из-за «Башнефти»
20:42
Павел Казарновский
Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
«Роснефть» сэкономит на налогах благодаря тому, что «Башнефть» заплатит небольшую сумму по дивидендам за 2016 год и перенесет выплаты промежуточных дивидендов на конец 2017 года

«Роснефть» не выплатит налог на дивиденды «Башнефти» (основной акционер — «Роснефть»), так как последняя перенесет выплату основной суммы на конец 2017 года, а за 2016 год выплатит небольшие дивиденды.

Ранее, ​26 мая, совет директоров «Башнефти» принял решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года только по привилегированным акциям, что составит около 3 млн руб. Вопрос о промежуточных дивидендах за девять месяцев совет директоров компании рекомендовал рассмотреть по итогам работы в январе—сентябре. «Интерфакс» уточняет, что по итогам 2015 года дивиденды башкирской нефтекомпании составили 29 млрд руб.

«В соответствии со ст. 284 Налогового кодекса, если российская организация, то есть юрлицо-резидент, не менее 365 календарных дней до принятия решения о выплате дивидендов владеет долей не менее 50% в уставном капитале организации — источнике выплаты, то для нее устанавливается нулевая ставка НДФЛ, в остальных случаях действует ставка 13%», — объяснила РБК юрист «Адвокатского бюро А2» Екатерина Ващилко.

В пресс-службе правительства Республики Башкортостан поддержали рекомендацию совета директоров «Башнефти», отметив, что промежуточные дивиденды будут выплачены в четвертом квартале 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение о переносе выплаты дивидендов за 2016 год на конец 2017 года «Башнефть» объясняет необходимостью модернизации своих НПЗ, следует из поступившего в РБК сообщения компании. В «Башнефти» заверили, что после этого налоговые поступления увеличатся, так как планируется устранить основные нарушения и усовершенствовать технологическую цепочку заводов, благодаря чему вырастет прибыльность заводов.

В «Башнефти» напомнили, что «Ростехнадзор» обнаружил на НПЗ компании более 1800 нарушений, на устранение которых потребуется 39 млрд руб. инвестиций. «В случае несвоевременного выполнения предписаний Ростехнадзор может запретить эксплуатацию около трети объектов на НПЗ «Башнефти», что приведет к снижению EBITDA и увеличению дальнейших затрат компании на запуск установок», — пояснили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

12 октября «Роснефть» приобрела 50,0755% акций «Башнефти» у Росимущества за 329,69 млрд руб. Таким образом, «Роснефть» увеличила свою долю в башкирской нефтяной компании до 60,16% обыкновенных акций (50,08% уставного капитала). Правительство Башкирии владеет 25,79% обыкновенных акций (25% уставного капитала).

После сделки с Росимуществом новый совет директоров «Башнефти» возглавил вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. 

Теги
«Башнефть», «Роснефть»
Другие материалы РБК
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
В июле россияне получат новые квитанции за ЖКХ
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку