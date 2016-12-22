Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,40 57,87 EUR Нал. 68,70 68,01 USD Бирж. 58,12 +0,30 EUR Бирж. 68,26 +0,12 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4076,53 +192,58 ММВБ 2079,18 +0,39% РТС 1126,93 -0,03% Brent 58,26 -0,56% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7308,84 +0,32%
Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия»
Лента новостей
Россияне назвали главные транспортные проблемы 14:44, Общество Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам 14:27, Политика В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов 14:21, Общество Европейский университет попросит Рособрнадзор объяснить претензии 14:18, Общество Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес «Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 14:00, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные 13:25, Общество УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» 13:25, Спорт Mitsubishi снизила цены на Pajero Sport после запуска сборки в Калуге 13:22, Авто «Рособоронэкспорт» получил право экспорта гражданского оружия 13:21, Бизнес Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию 13:07, Экономика Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах 13:04, Общество «ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров 13:04, Бизнес Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия 13:03, Политика В Facebook появилась «Яндекс.Музыка» 13:00, Технологии и медиа Лоббисты российского фондового рынка объединились 12:56, Финансы Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом» 12:53, Политика Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны 12:48, Общество Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ 12:40, Общество
Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия»
Бизнес, 14:11
0
Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия»
Правительство пересмотрело список компаний, которые могут включать в свои официальные названия слово «Россия» и производные от него
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в правила включения в названия компаний официальных наименований «Россия» или «Российская Федерация», а также производных от них.

В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, из числа компаний, которые могут получить разрешение носить название «Россия» и ему подобные, исключены те, что занимают доминирующее положение на рынке того или иного товара, а также те, что включены «в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%».

Правила, регулирующие порядок включения в названия коммерческих компаний слов «Россия» и «Российская Федерации», а также производных от них, были утверждены правительством в 2010 году. В 2016-м в них были внесены поправки, расширившие число возможных носителей таких названий, новые же поправки его сокращают.

С момента вступления в силу вновь принятых поправок Минюст сможет, как и раньше, выдавать разрешения носить «российские» названия компаниям, официально отнесенным к числу крупнейших налогоплательщиков, а также имеющим филиалы или представительства на территории более чем половины российских регионов.

Такие названия имеют право также носить фирмы, более четверти уставного капитала которых находится в собственности Российской Федерации либо созданной на основании специального закона госорганизации, уже имеющей в названии слово «Россия» или производные от него.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: правительство , название
Главное
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
Материалы по теме
В Минобороны объяснили название для учений «Запад-2017» Политика
Маяк для инвестора: как название хедж-фонда влияет на его доходность Деньги
ЦСКА продал название своего стадиона ВЭБу Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку