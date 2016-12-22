Квартал возле «Зарядья» купит связанная с Геннадием Тимченко компания

Реконструировать комплекс зданий на Москворецкой набережной у столичного парка «Зарядье» будет компания, связанная с Volga Group Геннадия Тимченко. Предложив за актив 10 млрд руб., она обошла O1 Properties Бориса Минца

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

ООО «ГорКапСтрой-Гарант» стало победителем открытого конкурса по продаже 33 зданий площадью 133 тыс. кв. м на Москворецкой набережной, говорится в распространенном в четверг, 26 октября, сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике (есть в распоряжении РБК).

Столичные власти выставили на продажу бывший комплекс Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в июле 2017 года за 8,6 млрд руб. Он занимает 11 га между Москворецкой набережной, улицей Солянка и Устьинским проездом. Девять зданий комплекса являются объектами культурного наследия. Среди них — так называемый Воспитательный дом. Он был основан императрицей Екатериной II в 1764 году как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников.

Учредителем ООО «ГорКапСтрой-Гарант», по данным ЕГРЮЛ на апрель этого года, является ООО «ГорКапСтрой», собственники которого — Михаил Чистов и Олег Сапронов (по 49,54%), а также Евгений Баранов (0,92%).

«ГорКапСтрой-Гарант» действует в интересах Volga Group Геннадия Тимченко (в последнем рейтинге российского Forbes занимает четвертое место c состоянием $16 млрд), писали ранее «Ведомости».

В Volga Group пока не ответили на запрос РБК.

Купить бывший комплекс академии также планировала компания «Сити-Девелопер», дочерняя структура O1 Properties Бориса Минца (72-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием $1,3 млрд). Но она предложила за актив 8,9 млрд руб., тогда как победитель согласился заплатить 10 млрд руб.

В лотовой документации отмечалось, что помимо цены критериями для выбора победителя являлись также наличие опыта реконструкции (не менее десяти объектов недвижимости), отчетности по международным стандартам и т.п. В результате реконструкции квартала общая площадь расположенных здесь зданий вырастет до 173,7 тыс. кв. м.