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Номинанты Премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «Визионер»
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Номинанты Премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «Визионер»
Премия РБК, 08:01
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Номинанты Премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «Визионер»
РБК продолжает определять лауреатов своей ежегодной премии — главной награды за достижения в бизнесе. Номинанты категории «Визионер», качественно изменяющие отрасль с технологической и идеологической точек зрения, — в обзоре РБК

Дмитрий Морозов, генеральный директор Biocad (голосовать)

  • «Наши противники стимулируют нас к работе над собой, к постоянному самосовершенствованию и росту. В этом их предназначение».
  • «Я не спорю с тем, что иногда мы ошибаемся. А как без ошибок можно поставить на ноги такое грандиозное предприятие, как становление отрасли?»
  • «Я сторонник гарвардской трактовки: все новшества, которые помогают зарабатывать деньги, и есть инновации. Инновации связаны еще с понятием технологического отрыва: постоянно создавая инновационные такие штучки, мы их накапливаем и уходим вперед. И нашим коллегам, не буду говорить «конкурентам», нас просто не догнать».
  • «Наша цель — достижение отечественной фармацевтической отраслью лидерских позиций на мировом рынке, и для этого у нас есть все возможности».
  • «Крупные инвестиции, падение цен и ценовая конкуренция, увеличение прозрачности и декриминализация государственных закупок — это основные факторы, которые будут определять развитие отрасли в ближайшем будущем».
  • «Я хочу победить какую-нибудь из форм рака. Не знаю, когда мы это сможем сделать, но это достойная задачка, ради которой есть смысл побороться».

Цитаты по «Снобу», Forbes, expert.ru.

Виталик Бутерин, создатель Ethereum (голосовать)

  • «Необходимо было рассказать миру о платформе и добиться, чтобы количество операций на ней росло. Это заняло время. Некоторые сразу поняли идею и поверили в нее. Но были и те, кто называл нас жуликами, а проект — нереалистичным, так как считали, что технологически его реализовать невозможно».
  • «В первый раз я услышал про биткоин в 2011 году от своего папы, потом прочитал об этом в интернете. Я подумал, что это интересная тема. Мне понравилась концепция децентрализации, понравилось, что это открытая платформа, и я увлекся».
  • «Самая большая сложность — технологическая. Нужно было сделать с нуля очень сложную систему, написать много кода и все проверить, чтобы это было безопасно. В конце концов все получилось, но времени ушло больше, чем мы думали».
  • «Технология блокчейн может в ближайшем будущем забрать значительную долю рынка у таких финансовых институтов, как Visa, и даже заменить их».

Цитаты по Business Insider, Inc., vc.ru.

Иван Пупырев, руководитель проектов Google Advanced Technology and Projects (голосовать)

  • «Конечно, визионеры всегда нужны, просто их стало слишком много».
  • «В любой новой технологии очень важно наладить взаимопонимание, нужно обсуждать, почему что-то работает, а что-то нет. Именно так все решается».
  • «Я всегда был ученым и занимался идеями: нарисовал что-то на промокашке — и готово, пора придумывать что-то еще. Рано или поздно такой метод работы приводит к творческому кризису: кажется, что ты столько придумал, но почему-то это никто не использует».
  • «В 99% случаев опытные специалисты правы, когда говорят, что идея работать не будет. Но в оставшемся 1% как раз рождаются прорывные технологии».
  • «Когда ты изобретаешь что-то, нужно просто доказать, что твоя идея работает, а для производства продукта нужно продемонстрировать, что он работает всегда. Это было для меня большим откровением — звучит очевидно, но многие этого не понимают».

Цитаты по РБК, «Афише», the-village.ru.

Руслан Юнусов, генеральный директор Российского квантового центра (голосовать)

  • «С одной стороны, мир никогда ни к чему не готов, а с другой стороны, он всегда ко всему готов. Как только что-то появляется, мы вынуждены адаптироваться».
  • «Не остается сомнений, что уже сейчас взлом компьютерных сетей превратился в почти такое же оружие массового поражения, как термоядерный заряд, а защита компьютерных сетей стала не менее важной, чем противоракетная оборона».
  • «Проще всего находить финансирование среди людей, которые понимают, чем ты занимаешься».
  • «Для нашей страны проблема возраста в науке одна из приоритетных. Нам сейчас нужен кураж в науке, необходимы энтузиасты».
  • «Сейчас кризис и санкции осложняют международное научное сотрудничество. Например, иностранные ученые менее охотно едут на нашу конференцию по квантовым технологиям. Есть вероятность, что в этом году на ней не будет нобелевских лауреатов, хотя на двух предыдущих у нас выступали докладчики такого уровня».
  • «Если директору института 70 лет, то ему сложно вкладывать душу в проект, результаты которого он может и не увидеть. Конечно, смена поколений — это естественный процесс. Но здесь нельзя ждать, обновление жизненно необходимо прямо сейчас».

Цитаты по газете «Коммерсантъ», Forbes, lenta.ru, expert.ru.

Узнать больше о премии и проголосовать за других номинантов можно на странице Премии РБК.

Автор: Анна Ким.
Теги: Премия РБК
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