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Монако опровергло данные о статусе нон грата Рыболовлева
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Монако опровергло данные о статусе нон грата Рыболовлева
Бизнес, 17:30
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Монако опровергло данные о статусе нон грата Рыболовлева
Слухи о том, что миллиардер Дмитрий Рыболовлев объявлен в Монако персоной нон грата, «не имеют никаких оснований», завили в княжестве. Ранее о том, что бизнесмен получил в монархии такой статус, сообщало французское издание ​JDD
Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

В Монако официально опровергли информацию о том, что основной владелец и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев объявлен при дворе князя страны Альбера II персоной нон грата. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении коммуникационного департамента Монако.

«Пожалуйста, обратите внимание на то, что эти слухи [о статусе российского предпринимателя в Монако] не имеют никаких оснований», — заявили представители ведомства. «Поэтому мы категорически отрицаем их», — отметили в пресс-службе.

Ранее данные о статусе нон грата в Монако опровергал сам миллиардер (Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $7,3 млрд). Подобные сообщения бизнесмен называл «медиадиверсией» и «чистой выдумкой».

О том, что Рыболовлев объявлен при дворе князя Монако персоной нон грата, со ссылкой на собственные источники, близкие к дворцу, 25 сентября сообщило французское издание ​JDD. По данным собеседников газеты, это произошло из-за судебного разбирательства Рыболовлева со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Оно, в свою очередь, было связано с поставкой Бувье президенту футбольного клуба «Монако» произведений искусства для его личной коллекции.

Рыболовлев назвал «выдумкой» статью о своем статусе нон грата в Монако
Бизнес

За время сотрудничества Рыболовлева с арт-дилером из Швейцарии, как отмечал ранее Bloomberg, первый приобрел у Бувье произведения​ искусства на $2 млрд. После этого, в 2015 году, миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве. За поставленные картины, по мнению российского предпринимателя, он переплатил арт-дилеру около $1 млрд. Позже следователи предъявили Бувье обвинения в соучастии в отмывании денег, однако впоследствии арт-дилер был отпущен под залог в​ €10 млн.

На этом фоне 15 сентября стало известно о том, что из-за дела Рыболовлева и Бувье в отставку ушел министр юстиции Монако Филипп Нармино. Накануне перед этим французская газета Le Monde опубликовала материал, в котором говорилось, что Нармино и российский бизнесмен состоят в дружеских отношениях. Так, министр, как утверждало издание, мог оказывать влияние на ход судебного дела и защищать интересы Рыболовлева.

СМИ узнали об объявлении Рыболовлева персоной нон грата при дворе Монако
Бизнес

Согласно последнему рейтингу Forbes 200 богатейших бизнесменов, Дмитрий Рыболовлев занимал в этом списке 15-ю строчку. Состояние бизнесмена издание оценивало в $7,3 млрд. Рыболовлев является совладельцем компании «Уралкалий», а также председателем футбольного клуба «Монако».

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгения Маляренко.
Теги: Монако , Дмитрий Рыболовлев
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