Росавиация попросила UTair перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа»

Росавиация обратилась к UTair в связи с проблемами с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа». 25 сентября СК возбудил в отношении топ-менеджмента «ВИМ-Авиа» дело по статье «Мошенничество»

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«Росавиация обратилась к UTair по поводу ситуации с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа», в настоящий момент мы анализируем свои технические возможности для оказания поддержки», — говорится в ответе пресс-службы UTair на запрос РБК.

Ранее замглавы Ространснадзора Владимир Черток сообщил РБК, что оперативный штаб Росавиации ведет отбор авиакомпаний, которые могут перевезти пассажиров остановившей полеты «ВИМ-Авиа». Росавиация проводит внеплановую проверку авиаперевозчика, а в отношении топ-менеджмента компании Следственный комитет 25 сентября возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщал РБК источник, близкий к Минтрансу, по состоянию на 10:30 мск были отменены более 20 регулярных и десять чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» в трех городах России и шести зарубежных странах — Болгарии, Италии, Испании, Греции, Турции и Кипре. Авиакомпания имеет обязательства о перевозке примерно 200 тыс. пассажиров до конца года, а более 2 тыс. ее клиентов остаются в зарубежных аэропортах прямо сейчас.

Вечером 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о планах введения внешнего антикризисного управления. Тогда же было объявлено о полном прекращении чартерных авиаперевозок.

Причиной остановки полетов «ВИМ-Авиа» стала задолженность перед поставщиками топлива и аэропортами (в том числе перед базовым аэропортом компании — Домодедово). Утром 26 сентября Минтранс заявил о переносе всех рейсов авиакомпании в другой столичный аэропорт — Внуково.