Росавиация попросила UTair перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа»

«Росавиация обратилась к UTair по поводу ситуации с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа», в настоящий момент мы анализируем свои технические возможности для оказания поддержки», — говорится в ответе пресс-службы UTair на запрос РБК.
Ранее замглавы Ространснадзора Владимир Черток сообщил РБК, что оперативный штаб Росавиации ведет отбор авиакомпаний, которые могут перевезти пассажиров остановившей полеты «ВИМ-Авиа». Росавиация проводит внеплановую проверку авиаперевозчика, а в отношении топ-менеджмента компании Следственный комитет 25 сентября возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как сообщал РБК источник, близкий к Минтрансу, по состоянию на 10:30 мск были отменены более 20 регулярных и десять чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» в трех городах России и шести зарубежных странах — Болгарии, Италии, Испании, Греции, Турции и Кипре. Авиакомпания имеет обязательства о перевозке примерно 200 тыс. пассажиров до конца года, а более 2 тыс. ее клиентов остаются в зарубежных аэропортах прямо сейчас.
Вечером 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о планах введения внешнего антикризисного управления. Тогда же было объявлено о полном прекращении чартерных авиаперевозок.
Причиной остановки полетов «ВИМ-Авиа» стала задолженность перед поставщиками топлива и аэропортами (в том числе перед базовым аэропортом компании — Домодедово). Утром 26 сентября Минтранс заявил о переносе всех рейсов авиакомпании в другой столичный аэропорт — Внуково.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место среди в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.