СМИ узнали о предложении «ВИМ-Авиа» отменить все чартеры за 1,5 млрд руб.

Прекращение чартерных перевозок авиакомпанией «ВИМ-Авиа» было условием предоставления ей кредита в 1,5 млрд руб., рассказал источник газеты «Ведомости». О других условиях газета не сообщила, но перевозчик отменил все чартеры

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

На совещании в Росавиации, которое прошло в понедельник, 25 сентября, говорилось, что принадлежащий «Татнефти» банк «Зенит» готов выдать авиакомпании «ВИМ-Авиа» кредит, размером 1,5 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на одного из знакомых участника совещания.

Однако, рассказал источник, при этом было поставлено условие: авиакомпания должна отказаться от своих чартерных рейсов и сосредоточиться на регулярных перевозках. ​

Издание не уточняет, было ли принято окончательное решение. Вечером в понедельник «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных перевозок. Авиакомпания «не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования» и планирует «введение внешнего антикризисного управления», говорилось в сообщении перевозчика.​​

Присутствовавшие на совещании менеджеры авиакомпаний разошлись в оценках, смогут ли они перевезти пассажиров «ВИМ-авиа». Представители двух авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками, заявил, что свободных бортов нет. В то же время топ-менеджер одной крупной авиакомпании заявил, что трудностей не возникнет, поскольку «ВИМ-авиа» занимает только 2,5% российского рынка авиаперевозок. Он привел в пример ситуацию с «Трансаэро», когда другие перевозчики смогли доставить по назначению 2 млн пассажиров этой компании.

О трудностях с вывозом туристов заявила ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, туроператорам предстоит вернуть домой с курортов от 50 до 80 тыс. отдыхающих. «Всего, по экспертным оценкам, у «ВИМ-Авиа» обязательства перед более 190 тыс. пассажирами регулярных и чартерных рейсов, включая тех, кто купил билеты на глубину более месяца и не сможет ими воспользоваться», — добавила она.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) число отдыхающих, которые могут пострадать из-за отмены программы чартерных рейсов авиакомпании, оценили в 100 тыс.

По словам источника The Bell, регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут продолжаться до 2 октября.

Источник в одной из крупных авиакомпаний сказал РБК, что Минтранс принципиально против банкротства компании и будет всячески пытаться вывести ее из сложной ситуации. Это подтвердил источник в министерстве. Топ-менеджер другой авиакомпании утверждает, что Минтранс попросит Минфин предоставить госгарантии для «ВИМ-Авиа». Представитель Минфина сказал РБК, что пока заявки по госгарантиям для «ВИМ-Авиа» в министерство не поступало.



Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего транспортную отрасль, отказался комментировать ситуацию с «ВИМ-Авиа».

«ВИМ-Авиа» занимает десятое место среди российских перевозчиков по объему пассажиропотока, а 8 месяцев 2017 года компания перевезла 1,83 млн пассажиров.