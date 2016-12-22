РФПИ решил купить долю в «Полюсе» вместе с китайской Fosun

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РФПИ может стать инвестором крупнейшего российского производителя золота «Полюс». О том, что компания готовится объявить о сделке с фондом и частной китайской группой Fosun, на Петербургском международном экономическом форуме сообщил Reuters и подтвердил РБК источник в Российско-китайском центре торгово-экономического сотрудничества

Инвестором «Полюса», который сейчас принадлежит ​Саиду Керимову, помимо китайской Fosun Group может стать РФПИ. Об этой сделке может быть объявлено в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 1–3 июня, сообщили агентство «Рейтер» и источник РБК в Российско-китайском центре торгово-экономического сотрудничества. Представитель «Полюса» от комментариев отказался.

«Мы будем инвестировать с крупным китайским фондом, объявим на ПМЭФ. Это очень крупная ресурсодобывающая российская компания», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам в пятницу, отказавшись назвать соинвестора и детали сделки. «Отдельно заходит РФПИ, отдельно — частная китайская группа», — добавил он.

О том, что «Полюс» ведет переговоры с Fosun, стало известно в ноябре 2016 года. Тогда «Коммерсантъ» писал, что китайские инвесторы хотят получить блок-пакет «Полюса» примерно за $2 млрд. Близость сделки подтверждал в апреле первый вице-премьер Игорь Шувалов: «Насколько я знаю, Fosun и «Полюс» даже сегодня должны были подписать соответствующие документы», — говорил он журналистам после заседания российско-китайской межправкомиссии. Но в мае «Коммерсант» сообщил, что китайские инвесторы обсуждают покупку 10% «Полюса» исходя из оценки компании в $8,9 млрд и кол-опцион еще на 5% в течение года с момента подписания. Еще до 10% акций, по данным издания, «Полюс» планирует продать в рамках SPO, привлечь якорных инвесторов.

Fosun — частная компания, но крупные сделки требуют одобрения китайскими регуляторами. Это часть кампании по борьбе с выводом капитала из Китая. С китайской стороны разрешение должны выдать Государственное валютное управление КНР (SAFE) и Народный банк Китая (НБК). С российской — комиссия по иностранным инвестициям правительства, так как «Полюс» относится к числу стратегических предприятий, сказал РБК исполнительный директор Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов. По его словам, получение разрешений у китайских регуляторов может занять один-два месяца.

«​​РФПИ как якорный инвестор, возможно, поможет придать уверенности для остальных покупателей в сделке — ведь данный фонд зачастую заходит в связке с крупными игроками из Азии и Ближнего Востока», — полагает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.