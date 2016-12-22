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«Система» отдаст производство вакцины от гепатита структуре «Ростеха»
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12:19
Анастасия Демидова, Полина Звездина
«Система» отдаст производство вакцины от гепатита структуре «Ростеха»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Компания «Нацимбио», которая входит в «Ростех» и является монопольным поставщиком вакцин и препаратов крови для государства, начнет сама изготавливать вакцину от гепатита B. Ранее она закупала ее у независимых производителей, в частности у структур АФК «Система»

Фармацевтическая компания «Биннофарм», принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова, переведет производство своей вакцины против гепатита B на мощности Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»), которая входит в госкорпорацию «Ростех». Соответствующее соглашение компании подписали 26 мая, говорится в их совместном сообщении (есть в распоряжении РБК). Сроки перевода производства и условия сделки компании не раскрывают.

Вакцина «Биннофарма» войдет в четырех- и пятикомпонентные вакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции, говорится в сообщении. В июне 2016 года «Нацимбио» подписала соглашение о совместном производстве препаратов, в том числе и от гепатита, с индийской Cipla. Но до сих пор у «Нацимбио» не было собственного производства вакцин от гепатита, и она закупала их в том числе у «Биннофарма» в рамках национального календаря прививок. «Биннофарм» поставляет препарат на госзакупки с 2009 года.

«Нацимбио» была создана в 2013 году и является монопольным поставщиком вакцин и препаратов крови для нужд государства. Правительство передало ей крупнейшего в России производителя вакцин — НПО «Микроген» и госпакеты ряда фармпроизводителей («Форт», «Синтез» и др.). В 2014 году «Нацимбио» стала единственным поставщиком препаратов от туберкулеза для Федеральной службы исполнения наказаний, в 2015 году еще и отечественных вакцин для прививок, включенных в национальный календарь, а в 2016 году — препаратов крови.

В мае 2017 года «Нацимбио» также договорилась о совместном производстве препаратов для терапии пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В результате этого партнерства «Нацимбио» может стать монополистом и на рынке препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. 

Теги
АФК «Система», «Ростех», «Нацимбио»
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