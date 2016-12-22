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Rendez-Vous купит у семьи Гуцериевых — Шишханова землю в Москве
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Rendez-Vous купит у семьи Гуцериевых — Шишханова землю в Москве
Санация «Открытия» и Бинбанка, 18:33
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Rendez-Vous купит у семьи Гуцериевых — Шишханова землю в Москве
Сеть Rendez-Vous, один из крупнейших российских обувных ретейлеров, покупает у семьи Гуцериевых — Шишханова 4,5 га земли на севере Москвы. Здесь компания рассчитывает построить свой первый в Москве распределительный центр
Фото: rendez-vous.ru

Сеть Rendez-Vous, занимающая по обороту четвертое место среди обувных ретейлеров России, нашла площадку для строительства своего первого распределительного центра в Москве.

​Компания ведет переговоры с группой «Сафмар» семьи Гуцериевых - Шишханова (на август 2017 года их состояние, по версии Forbes, $9,9 млрд) о покупке 4,5 га на ул. Дубнинской, 75а, рассказали РБК представители трех консалтинговых компаний по коммерческой недвижимости и брокер, занимающийся торговлей земельными участками. По их словам, сделка находится в высокой стадии готовности, но еще не закрыта.

В пресс-службах ООО «Рандеву» (управляющая компания сети) и «Сафмара» отказались от комментариев. Брокером сделки выступают консалтинговые компании JLL и CBRE, знают двое собеседников РБК. В пресс-службах JLL и CBRE не стали комментировать сделку.

Земельный участок, о покупке которого договаривается ретейлер, находится в долгосрочной аренде до 2062 года у ПАО «Моспромстрой», входящего в группу «Сафмар», следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). На нем сейчас расположены здания площадью 14,5 тыс. кв. м, говорится в презентации объекта (есть в распоряжении РБК). Стоимость этой земли — около 300–500 млн руб., считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. Сумма сделки может составить как минимум 500 млн руб. считает гендиректор «Гео Девелопмент» Максим Лещев.

Продаваемый участок входит в портфель непрофильных активов «Сафмара», о продаже которого стало известно в конце августа 2017 года. Всего группа планирует продать 900 объектов — здания и земельные участки — общей стоимостью 22,9 млрд руб. Источники РБК тогда поясняли, что примерно половина активов в портфеле находится в Москве и Подмосковье, остальное — в регионах.

Совладельцы группы «Сафмар» Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев являются также бенефициарами попавшего под санацию ЦБ Бинбанка. Ранее РБК писал, что с их счетов в Бинбанке были списаны средства в счет оздоровления кредитной организации. При этом в конце сентября зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что все свободные активы [бенефициаров Бинбанка Гуцериева и Шишханова], которые не заложены в других банках, должны вернуться в банк.

«Рандеву» уже продолжительное время ищет площадку под свой распределительный центр в Москве, знает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield Егор Дорофеев. Центральный офис компании сегодня также расположен на севере Москвы — в районе Медведково, указывает эксперт. «Участок на Дубнинской имеет правильную прямоугольную форму, здесь можно построить минимум 22 тыс. кв. м, — рассуждает Дорофеев. — Однако в зависимости от целей возможного покупателя и с учетом высокой стоимости московской земли, он может построить здесь и больше 30 тыс. кв. м». На участке площадью 4,5 га можно построить распредцентр общей площадью до 30 тыс. кв. м, считает региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земли компании Knight Frank Владислав Рябов. При стоимость генподрядных работ около 25 тыс. руб. на 1 кв. м инвестиции в строительство составят около 750 млн руб., подсчитал эксперт.

Фото: rendez-vous.ru

На обуви не экономят

Магазины Rendez-Vous работают с 2000 года в ценовом сегменте «средний плюс» и «премиум». Сейчас в сеть входит 70 магазинов в 27 городах России, почти половина из них — в Москве. По данным исследования «Розничные сети по продажи обуви 2017», подготовленного «РБК Исследования рынков», Rendez-Vous занимает четвертое место по обороту среди российский сетей обуви: доля компании на российском рынке составляет 1,1%; сеть уступает только Kari, проектам группы Zenden и Ecco.

В 2016 году, согласно исследованию, объем рынка обуви составил 716,4 млрд руб. Рынок сокращается уже два года подряд — в 2015–2016 годах он упал на 21%. Снижение продаж было обусловлено сокращением потребительского спроса. Больше всего пострадал импорт обуви — он сократился на 36% за 2016 год. Несмотря на это, доля тех, кто купил одежду и обувь, все еще высока. По данным исследовательского холдинга «Ромир», в апреле 2017 года 27% респондентов заявили о том, что в последние полгода купили одежду или обувь. Это на 11 процентных пунктов ниже, чем годом ранее, однако все еще больше покупателей всех других товарных групп.

Авторы: Алексей Пастушин, Анастасия Демидова.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: Москва , Микаил Шишханов , обувь , Михаил Гуцериев , «Сафмар» , Саид Гуцериев
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