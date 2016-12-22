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Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России
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Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России
Бизнес, 17:59
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Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в письме к президенту раскритиковал разработанный ЦБ законопроект, который предлагает наделить силовиков правом ограничивать выезд банкиров за границу по заявлению самого Банка России
Борис Титов (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

В письме Владимиру Путину уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов (есть в распоряжении РБК) указал, что ряд положений законопроекта о запрете выезда за пределы России финансистов по заявлению ЦБ не в полной мере соответствуют нормам Конституции и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Подлинность документа РБК подтвердили в аппарате Титова.

В законопроекте ЦБ предлагает на полгода ограничивать право на выезд за границу руководителей и контролирующих лиц кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов. Ограничения, согласно документу, коснутся «лиц, в отношении которых осуществляются оперативно-разыскные мероприятия» на основании заявления ЦБ.

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Титов указывает, что, согласно ст. 15 Закона о порядке выезда, ограничения могут быть применены лишь в том случае, если при проверке правоохранители находят основания для возбуждения уголовного дела. Буквальное прочтение законопроекта, предложенного ЦБ, может, по мнению Титова, привести к тому, что любому должностному лицу в банке или страховой компании может быть ограничен выезд за рубеж «просто в силу занятия им должности».

Титов указывает на то, что в законопроекте не прописана необходимость ограничения конституционных прав личности на столь длительный срок, не регламентирована и возможность повторных обращений ЦБ с запросами на ограничение выезда финансистов. В законопроекте также не установлен порядок защиты своих прав финансистами проблемных организаций и не указан перечень статей УК, нарушение которых по заявлению ЦБ может стать основанием для запрета на выезд.

Бизнес-омбудсмен подчеркивает, что предлагаемое регулирование «является излишним», и отмечает, что действующее законодательство уже позволяет силовикам ограничивать выезд для подозреваемых и обвиняемых.

«Центральный банк имеет возможность самостоятельно, без возбуждения уголовного дела ограничивать выезд любого сотрудника банка — и владельца, и не владельца, это реальная угроза — с учетом того, что сейчас происходит на банковском рынке, количества банкротств, которое мы наблюдаем. Тем более что для введения ограничений даже и банкротство необязательно», — сказал он РБК.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в сентябре 2016 года на встрече с Путиным предложила президенту ограничить право на выезд для руководителей рухнувших банков. Она объясняла, что причиной краха банков часто становятся криминальные действия, а банкиры уезжают за границу, куда выведены активы. Путин в ответ пообещал дать правительству и правоохранителям соответствующие поручения.

В конце сентября 2017 года ЦБ закончил разработку законопроекта об ограничении права на выезд для собственников, бенефициаров и топ-менеджмента попавших в трудное положение банков. «Вопрос находится в стадии межведомственных обсуждений, дополнительные комментарии преждевременны», — сообщил РБК представитель пресс-службы Банка России.

Одним из самых известных случаев, когда банкир проблемного банка покинул страну, стал отъезд совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. ЦБ отозвал лицензию у банка в январе 2016 года, дыра в капитале банка оказалась рекордной — 215,9 млрд руб. Беджамову было предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Однако банкир успел покинуть страну. Беджамов был задержан в Монако по запросу России, но князь Монако Альбер II отказался выдавать его российским властям.

Автор: Георгий Перемитин.
При участии: Марина Божко, Владимир Дергачев.
Теги: ЦБ , Борис Титов
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