«Ведомости» узнали о планах Сбербанка увеличить прибыль до 1 трлн руб.

В новую стратегию развития Сбербанка может быть заложена чистая прибыль в размере 1 трлн руб. Ожидается, что в этом году столько заработает весь российский банковский сектор

Сбербанк рассчитывает к 2020 году зарабатывать 1 трлн руб. в год. — такую чистую прибыль руководство банка может заложить в новую стратегию его развития. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к наблюдательному совету, и собеседника, знающего об этом от еще одного директора Сбербанка. В госбанке отказались от комментариев по этой информации.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, заработок всей банковской системы в 2017 году может быть близок к 1 трлн руб. В 2016 году Сбербанк заработал 542 млрд руб., в 2017 году, согласно консенсус-прогноза Bloomberg, прибыль может быть на уровне 660 млрд руб. За январь—август 2017 года чистая прибыль Сбербанка составила 433 млрд руб., следует из официальных данных.

По оценке аналитика Fitch Александра Данилова такой прогноз слишком оптимистичен даже при условии, что экономика продолжит восстанавливаться и не будет внешних шоков. Хотя госбанк сможет «заметно увеличить прибыль», считает он. Подобным планам может помешать повышение ставка отчислений в фонд страхования вкладов до 0,15%. «В силу своего размера Сбербанк в значительной степени сам определяет уровень ставок на рынке и вряд ли будет торопиться снижать их себе в ущерб», — сказал Данилов «Ведомостям».

Минфин рассчитывает на то, что в 2017 году от дивидендов по акциям Сбербанка (у Центробанка 50% плюс 1 акция) в бюджет поступит 150 млрд руб. При этом в министерстве исходят из расчета, что банк направит половину своей прибыли на дивиденды. Таким образом, в Минфине ожидают чистую прибыль Сбербанка в 2018 — 2019 годах в размере 330 млрд и 363 млрд руб.

Весной 2016 года Сбербанк принял решение выплатить по 6 руб. на акцию, или суммарно 135,5 млрд руб (25% от чистой прибыли). Впрочем, вопрос о дивидендах Сбербанка Центробанк еще обсудит с правительством. «Мне понятно желание правительства получать больше доходов от государственной собственности», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, — «Но хотела бы отметить — дивиденды банков и дивиденды от компаний — это несколько разные вещи».