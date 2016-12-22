Минсельхоз предложил увеличить штрафы за незаконный вылов рыбы

Минсельхоз предложил значительно увеличить наказание за незаконный вылов и уничтожение различных видов рыб и водных млекопитающих.

Как следует из размещенного в понедельник, 25 сентября, на сайте regulation.gov.ru проекта постановления правительства, министерство считает необходимым в разы увеличить «таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов» и внести соответствующие изменения ​в постановление правительства России №515 от 25 мая 1994 года.

Как пояснил РБК представитель Росрыболовства, размер таксы — это коэффициент расчета ущерба окружающей среде, исходя из которого будет рассчитываться штраф для нарушителей. В среднем данный коэффициент по ценным видам рыб и млекопитающих предлагается увеличить в пять-семь раз, отметил он.

Так, размер таксы за ущерб в случае незаконного вылова белуги вне зависимости от веса предлагается увеличить с нынешних 12,5 тыс. до более чем 206,6 тыс. руб., амурского и сибирского осетра ​— с 8,3 тыс. до 160,4 тыс. руб.; белухи и других китообразных — с 50 тыс. до 137 тыс. руб., кашалота — со 175 тыс. до 479,5 тыс. руб.

За уничтожение и незаконную добычу биоресурсов в запрещенные периоды и в запрещенных районах предлагается взыскивать дополнительно 100% таксы за экземпляр соответствующего вида, отмечается в документе. Также с нарушителей предлагается взимать дополнительно 100% таксы за каждый килограмм икры осетровых рыб и 50% — за каждый 1 кг икры лососевых рыб, говорится в проекте.

Дата окончания общественного обсуждения проекта постановления — 9 октября 2017 года.