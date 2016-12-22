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Крупнейшая авиакомпания Казахстана заявила об угрозе прекращения полетов
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Крупнейшая авиакомпания Казахстана заявила об угрозе прекращения полетов
Бизнес, 16:28
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Крупнейшая авиакомпания Казахстана заявила об угрозе прекращения полетов
По мнению экспертов, нехватка топлива в Казахстане может привести к существенному увеличению цен на билеты других авиакомпаний
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Крупнейшая авиакомпания​​ Казахстана Air Astana предупредила об угрозе регулярному авиасообщению в стране, к прекращению которого может привести дефицит топлива из-за остановки Шымкентского НПЗ и отсутствия поставок горючего из России.

Менеджер по корпоративным коммуникациям Air Astana Тлек Абдрахимов рассказал РБК, что имеющихся у компании запасов топлива авиакомпании хватит только на первую неделю октября.

«У нас есть 7 тыс. т. Этого хватит на неделю работы. Альтернативных вариантов поставок авиатоплива на сегодня пока нет. Единственное, что мы сейчас просим — увеличить лимит хранения авиатоплива [с существующих сроков — десять дней] в идеале до полутора месяцев и увеличить производство авиакеросина отечественными НПЗ», — отметил он.

По словам Абдрахимова, увеличение сроков хранения авиатоплива в аэропортах позволит «Эйр Астана» сделать достаточный резерв топлива для работы компании в октябре и ноябре, пока работа Шымкентского НПЗ будет приостановлена.

Агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщило, что компании «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть» в 2017 году существенно сократили объем поставок топлива в Казахстан, а в октябре и вовсе могут отказаться от него.

По данным Air Astana, остановка для проведения ремонтно-профилактических работ Шымкентского НПЗ, который является единственным в Казахстане стабильным производителей авиатоплива, усугубит ситуацию, а прекращение поставок горючего из России приведет к коллапсу и поставит под угрозу возможность совершения полетов в Казахстан и из него.

Недостаток топлива в Казахстане может привести к подорожанию билетов на 30%, рассказала РБК генеральный директор Galaxy Tour Асель Мамбетова.

«Поставки топлива, естественно, завязаны на рейсах, все тендеры проходят заранее, до совершения полетов. И сложно будет выйти из ситуации, когда не будет хватать топлива. Авиакомпании, которые не принадлежат Казахстану, будут прилетать с меньшей пассажирской загрузкой для того, чтобы привезти больше топлива и меньше забрать в Казахстане. Билеты также подорожают минимум на 30%», — пояснила Мамбетова.

По ее словам, сейчас билеты направления Астана — Москва в одну и в другую стороны возможно приобрести по цене 20–25 тыс. руб.

«Эта новость [о перебоях с поставками топлива из России] действительно стала неожиданностью, но такое происходит не в первый раз. Ранее с отсутствием топлива справлялся Шымкентский НПЗ, в крайнем случае дозаправка шла в Ашхабаде. Сейчас же и Ашхабад испытывает проблемы — просить не у кого, при этом направлений и рейсов стало больше в 2017 году», — сказала генеральный директор Galaxy Tour. «Но при подорожании цены люди меньше летать не станут», — считает она.

Прекращение авиасообщения компанией Air Astana с Россией никак не скажется на турпотоке в Казахстан, заявил РБК генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Ежедневно в Казахстан летают 30–35% пустых рейсов, загрузка рейсов не превышает 60–65%, поэтому проблем с билетами не может возникнуть», — пояснил он. По словам Ромашкина, летом поток в Казахстан немного увеличился в связи с международной выставкой ЭКСПО-2017, однако в начале сентября количество туристов стало прежним.

Представитель «Газпром нефти» пояснил РБК, что компания является ответственным поставщиком авиатоплива и неукоснительно соблюдает обязательства по поставкам в рамках действующих договоров с потребителями.

«Казахстан — один из стратегических зарубежных рынков для авиатопливного бизнеса «Газпром нефти». В первом полугодии 2017 года компания направила в республику авиатопливо в объемах, достаточных для создания резервов на период ремонтов казахстанских НПЗ — порядка 104 тыс. т, что на 18% больше, чем за весь 2016 год. «Газпром нефть» заинтересована в дальнейшем экспорте авиатоплива в республику при условии соблюдения всех действующих контрактных обязательств по поставкам на внутренний рынок», — сказал представитель компании.

По словам генерального директора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, причина прекращения поставок топлива из России для Air Astana лежит в пиковом потреблении авиакеросина на российском рынке на фоне открытия Турции для чартеров.

«Производители не успели увеличить выработку авиакеросина и вряд ли сделают это в ближайшее время, потому что керосиновая фракция нужна для производства зимнего дизельного топлива», — пояснил эксперт. По его мнению, в рамках контрактов с российскими экспортерами могут быть штрафные санкции, «но вряд ли это предмет для разбирательства регуляторов, их волнует то, что происходит с керосином на российском рынке».

«У завода «Орскнефтеоргсинтез», который экспортирует керосин в Казахстан, сейчас проходит модернизация, производство авиакеросина будет отсутствовать до нового года, этот завод является системным игроком на казахстанском рынке», — добавил Турукалов.

В свою очередь, вице-президент международного ценового агентства Argus по нефти и нефтепродуктам в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно сообщил РБК, что в августе 2017 года Омский нефтеперерабатывающий завод не поставлял авиакеросин казахстанской авиакомпании Air Astana. Завод должен был встать на ремонт в сентябре, но его перенесли на октябрь, соответственно, авиакеросин не производится, пояснил эксперт.

Как считает Парно, прекращение поставок авиакеросина связано с увеличением чартерных сообщений между Россией и Турцией, а также увеличением внутрироссийских чартерных перелетов. За период с января по август 2017 года объем поставок авиакеросина в Казахстан выросли, добавил Парно.

«Газпром нефть» стала закупать у «Роснефти» топливо в конце августа, видимо, им стало не хватать керосина», — рассказал Парно.

Представитель «Газпром нефти» пояснил РБК, что летом 2017 года на российском рынке «наблюдается беспрецедентный и непрогнозируемый рост объемов авиаперевозок и потребления авиационного топлива», в связи с чем компания наращивает производство авиакеросина на своих заводах и создает резервы, необходимые для бесперебойного снабжения внутреннего рынка.

Тем временем заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов, как сообщает Tengrinews.kz, заверил, что работы на Шымкентском НПЗ не приведут к снижению объемов производства авиакеросина, и посоветовал аэропортам страны и Air Astana активнее работать над закупкой топлива за рубежом.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Истомина, Любовь Алтухова, Тимофей Дзядко.
Теги: Казахстан , Air Astana
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