РБК 500: главные факты из рейтинга крупнейших компаний России

РБК в третий раз опубликовал рейтинг 500 крупнейших компаний России. Что изменилось в этом году, почему это «рейтинг стагнации» и кто остался на своих позициях — в обзоре РБК

Хотя суммарно выручка компаний рейтинга выросла, произошло это в основном из-за инфляции и падения рубля. Список 500 крупнейших компаний в итоге разделился на две неравные части — выигравших и проигравших. ​Более подробно о том, как именно рубль влиял на позиции компаний в рейтинге, читайте тут. В этом году удивили новички — в список вошли банк РПЦ, предприятие ФСО, крупнейший российский производитель сигарет, два интернет-магазина автозапчастей, платежный сервис и дистрибьютор дешевой водки. Но в итоге среди новичков больше всего финансовых компаний — 21. Одним из новичков стала компания ФГУП «Охрана» Росгвардии. Чем ей помог переход от МВД к Росгвардии — в материале РБК. Другой дебютант рейтинга — созданное в начале 2012 года АО «Государственные спортивные лотереи». Компания демонстрирует фантастические темпы роста: в 2013-м ее выручка составила 3,8 млрд руб., в 2016-м — уже 22,9 млрд руб. Подробнее читайте в материале РБК.

​Основной показатель, по которому ранжируются компании в рейтинге, — чистая выручка (за вычетом НДС, акцизов и экспортных пошлин). Для компаний финансового сектора (банки, страхование, биржа и другие) в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности. В этом году нижняя планка для прохождения в рейтинг поднялась с 15 млрд до 16,2 млрд руб. Всего в списке 635 компаний (500 компаний из рейтинга, в качестве справочной информации представлены финансовые данные 133 «дочек» иностранных компаний и двух инвестиционных холдингов — АФК «Система» и государственной корпорации «Ростех»).

4. Нижняя планка для прохождения в рейтинг в этом году поднялась с 15 млрд до 16,2 млрд руб. Из рейтинга выпали 33 компании. Еще больше фактов из рейтинга — здесь.

5. А вот финансовые активы «Сургутнефтегаза» превысили 2,6 трлн руб. По этому показателю нефтяная компания сопоставима с крупнейшими российскими банками. РБК разобрался в причинах случившегося.

6. Почему рейтинг стал «рейтингом застоя», а не перемен? Чем вызван медленный рост выручки компаний? И чего ждать в следующем году? В обзоре РБК.

7. Среди лидеров рейтинга — все снова без перемен.

8. Почти не изменилось и число женщин у руля российских компаний.

9. Если сравнивать рынок российский и американский, а точнее, исследовать показатели крупнейших компаний России и США, можно, например, заметить, что совокупная выручка компаний США превышает совокупную выручку РБК 500 в 12,2 раза.

10. У пенсионных фондов, вошедших в рейтинг, падают доходы. С чем это связано — в материале РБК

11. В списке замыкающих рейтинг компаний в этот раз оказалась компания «Бамстройпуть». Она начинала со строительства БАМ, но вот уже больше 20 лет ее основными заказчиками являются министерства, которые возглавляет Сергей Шойгу. Именно эта компания строила здание Минобороны на Фрунзенской набережной, реконструировала Военную академию Генштаба ВС РФ, построила клинику в Москве, несколько военных городков в Севастополе и других городах. Как строители БАМ стали подрядчиками МЧС и Минобороны — в материале РБК.



