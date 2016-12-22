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Прокуратура начала проверку закупок рельсов для Крыма
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Прокуратура начала проверку закупок рельсов для Крыма
Бизнес, 18:49
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Прокуратура начала проверку закупок рельсов для Крыма
Южная транспортная прокуратура проверяет законность сделок по закупке рельсов у ФГУП «Спектр» для Крымской железной дороги. Весной КЖД проверила ФСБ.

Южная транспортная прокуратура 17 августа начала проверку Крымской железной дороги (КЖД) на соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных нужд, заявил РБК источник, знакомый с ситуацией. Пресс-служба КЖД подтвердила эту информацию, добавив, что «все запрашиваемые материалы» переданы прокуратуре.

Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы РФ заявил РБК, что ведомство в начале сентября начнет внеплановую проверку КЖД по требованию региональных отделений МВД и прокуратуры.

Согласно заявлению источника РБК, прокуратура проверяет договоры КЖД на поставку железнодорожных рельсов, в том числе рельсов, которые компании поставил «Спектр». КЖД и «Спектр» подведомственны Росжелдору.

Как писал РБК, в 2017 году «Спектр» заключил контракт на 289 млн руб. на поставку КЖД 3900 т стометровых рельсов. Сам «Спектр» такую же партию рельсов закупил у филиала «Российских железных дорог» (РЖД) — «Росжелдорснаба» в 1,7 раза дешевле. «Спектр» заявлял, что разница в стоимости связана с доставкой.

«Спектр» не первый год поставляет рельсы в Крым. В 2016 году стоимость контракта с КЖД составила 216,6 млн руб. за 2730 т, следует из данных «СПАРК-Маркетинг». Эти рельсы предприятие также закупило у «Росжелдорснаба».

Кроме поставки рельсов «Спектр» также оказывает КЖД услуги ремонта локомотивов. В частности в 2016 году компании заключили контракт на 370 млн руб. на ремонт 20 локомотивов.

Проверку качества исполнения работ по этой закупке проводила Федеральная служба безопасности (ФСБ). В результате проверки был выявлены ряд нарушений, сообщил РБК источник знакомый с ситуацией. Официальный представитель компании подтвердил факт проверки. По его словам, ФСБ дала «рекомендации по организации входного контроля качества капитального ремонта». «В отношении КЖД процессуальные действия не проводились. Все рекомендации ФСБ учтены и приняты к исполнению», — говорит представитель КЖД.

Согласно данным сайта госзакупок, Крымская железная дорога в январе—июле 2017 года стала вторым крупнейшим госзаказчиком в регионе с суммой контрактов 2,9 млрд руб.

Одним из основных поставщиков для КЖД является «Спектр». По данным базы «СПАРК-Маркетинг», в 2017 году «Спектр» заключил контракты с КЖД на 384 млн руб. (второе место среди поставщиков по объему контрактов), а в 2016 году — на 600 млн руб. (первое место).

Теги: Крым , проверка , рельсы , Крымская железная дорога
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