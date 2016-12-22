СМИ назвали возможными владельцами Grand Tower структуры Ротенбергов

К строительству Grand Tower могут привлечь СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов, узнал «Коммерсантъ». Ранее по такому сценарию структуры Ротенберга, по данным источника газеты, стали владельцами проекта «Парк легенд» на ЗИЛе

Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Основные собственники проекта планируют привлечь в качестве финансовых партнеров к строительству одного из самых больших небоскребов в Москве, Grand Tower, СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник, близкий к управляющей территориями делового центра компании ОАО «Сити».

Ротенбергов, по данным собеседника газеты, могут привлечь к застройке участка № 15 в деловом центре «Москва-Сити», где возводится Grand Tower. Как уточнил источник газеты, уже готов запрос на предложения концепции застройки 15-го участка в «Москва-Сити» от СМП-банка в марте. Исходный же инвестор, ЗАО «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, предположительно, по информации собеседников «Коммерсанта», останется на стройке в качестве генподрядчика.

В самом банке и в ЗАО «Киевская площадь» на запросы «Коммерсанта» не ответили. При этом, информацию о том, что у владельцев «Киевской площади» в «Москва-Сити» появились партнеры по застройке участка № 15 изданию подтвердили три консультанта на рынке недвижимости.

Права аренды и застройки этой территории ООО «Гранд-титул» Нисанова и Илиева приобрело у мэрии города в конце 2011 года. Стоимость сделки тогда составила 7,22 млрд руб. На участке в «Москва-Сити» было одобрено строительство многофункционального комплекса Grand Tower общей площадью 315 тыс. кв. м. Его строительство должно быть закончено в 2018 году.

Как пояснил «Коммерсанту» знакомый с ситуацией вокруг застройки участка № 15 в «Москва-Сити» источник, информация о том, что инвестором проекта становится СМП-банк, появилась еще «в начале лета». Кредитная организация, по информации собеседника издания, должна была кредитовать проект, а структура Нисанова и Илиева станет генподрядчиком. В обмен на это бизнесмены, как пояснили «Коммерсанту», должны были получить соразмерные сумме вознаграждения за выполненные подрядные работы готовые площади.

На вопрос, насколько этот сценарий актуален в настоящее время, собеседник газеты ответить затруднился, однако интерес Ротенбергов к проекту в «Москва-Сити» подтвердил. Согласно такой конструкции, по его словам, структуры Аркадия Ротенберга «стали владельцами девелоперского проекта «Парк легенд», реализуемого на части бывшей территории ЗИЛа» на юге столицы. Предыдущий инвестор того проекта группа ТЭН, как уточнили изданию, — остается подрядчиком, а СМП-банк еще до сделки «выдавал ипотеку для покупателей жилья в «Парке легенд».

Ранее, в январе, стало известно о том, что структуры Аркадия Ротенберга оказались владельцами «Москвариума» на ВДНХ, хотя прежде бизнесмен отрицал свое участие в проекте в этом статусе. Основными инвесторами проекта тогда также являлись Нисанов и Илиев. Из состава собственников они, по данным источника РБК, знакомого со структурой бизнеса «Киевской площади», а также собеседника, близкого к Аркадию Ротенбергу, вышли.