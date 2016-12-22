Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 59,13 EUR Нал. 70,28 69,65 USD Бирж. 59,16 +0,09 EUR Бирж. 69,84 +0,10 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 +0,00 ММВБ 1973,50 +0,76% РТС 1049,96 +0,48% Brent 52,41 +0,54% DJIA 21783,40 -0,13% Nasdaq 6271,33 -0,11% FTSE 7407,06 +0,33%
СМИ назвали возможными владельцами Grand Tower структуры Ротенбергов
Лента новостей
При выбросе газов на ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос 05:02, Общество Reuters рассказал подробности о функционале фуры-беспилотника Tesla 04:22, Технологии и медиа СМИ узнали о возможном вхождении экс-президента «Роснефти» в ее капитал 03:41, Бизнес В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на ГЭС 03:32, Общество В Москве умер подвергшийся нападению на месте убийства Немцова активист 02:45, Общество Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах» 01:50, Финансы Госдеп рассказал о пострадавших при «инцидентах» на Кубе 16 дипломатах 01:42, Политика SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу 01:42, Технологии и медиа Умер актер Джей Томас 00:57, Общество Семья погибшего при пожаре в Ростове-на-Дону мужчины получит 1,5 млн руб. 00:54, Общество Полиция освободила заложников в ресторане в Чарльстоне 00:17, Общество «Краснодар» вылетел из Лиги Европы 00:09, Спорт Фирташ отдаст базу отдыха правительству Крыма под кремлевский форум 00:08, Политика В Москве раскрыли хакерский взлом карты «Тройка» 00:02, Технологии и медиа Польша заявила о праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну 24 авг, 23:45, Политика В Москве столкнулись два автобуса 24 авг, 23:40, Общество В Варшаве попал в ДТП сопровождавший колонну с генсеком НАТО автомобиль 24 авг, 23:10, Политика В США назвали имя выигравшего самый большой в истории джекпот 24 авг, 22:56, Общество Гол в дополнительное время вывел «Зенит» в групповой раунд Лиги Европы 24 авг, 22:38, Спорт Тинькофф Банк подал иск к выпустившим про него видео блогерам 24 авг, 22:36, Общество Россия передала следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17 24 авг, 22:09, Общество БКС начала проверку после писем о банке «Открытие» 24 авг, 21:57, Бизнес Стрелок в Чарльстоне взял заложников в ресторане 24 авг, 21:45, Общество Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса» 24 авг, 21:42, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 24 авг, 21:39, Партнерский материал Генпрокуратура передала «дело реставраторов» в суд 24 авг, 21:35, Политика РНКБ рассказал о последствиях отключения доступа к SWIFT 24 авг, 21:24, Бизнес Спецпредставитель США рассказал о договоренностях на встрече с Сурковым 24 авг, 21:23, Политика
СМИ назвали возможными владельцами Grand Tower структуры Ротенбергов
Бизнес, 05:33
0
СМИ назвали возможными владельцами Grand Tower структуры Ротенбергов
К строительству Grand Tower могут привлечь СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов, узнал «Коммерсантъ». Ранее по такому сценарию структуры Ротенберга, по данным источника газеты, стали владельцами проекта «Парк легенд» на ЗИЛе
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Основные собственники проекта планируют привлечь в качестве финансовых партнеров к строительству одного из самых больших небоскребов в Москве, Grand Tower, СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник, близкий к управляющей территориями делового центра компании ОАО «Сити».

Ротенбергов, по данным собеседника газеты, могут привлечь к застройке участка № 15 в деловом центре «Москва-Сити», где возводится Grand Tower. Как уточнил источник газеты, уже готов запрос на предложения концепции застройки 15-го участка в «Москва-Сити» от СМП-банка в марте. Исходный же инвестор, ЗАО «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, предположительно, по информации собеседников «Коммерсанта», останется на стройке в качестве генподрядчика.

В самом банке и в ЗАО «Киевская площадь» на запросы «Коммерсанта» не ответили. При этом, информацию о том, что у владельцев «Киевской площади» в «Москва-Сити» появились партнеры по застройке участка № 15 изданию подтвердили три консультанта на рынке недвижимости.

Права аренды и застройки этой территории ООО «Гранд-титул» Нисанова и Илиева приобрело у мэрии города в конце 2011 года. Стоимость сделки тогда составила 7,22 млрд руб. На участке в «Москва-Сити» было одобрено строительство многофункционального комплекса Grand Tower общей площадью 315 тыс. кв. м. Его строительство должно быть закончено в 2018 году.

Как пояснил «Коммерсанту» знакомый с ситуацией вокруг застройки участка № 15 в «Москва-Сити» источник, информация о том, что инвестором проекта становится СМП-банк, появилась еще «в начале лета». Кредитная организация, по информации собеседника издания, должна была кредитовать проект, а структура Нисанова и Илиева станет генподрядчиком. В обмен на это бизнесмены, как пояснили «Коммерсанту», должны были получить соразмерные сумме вознаграждения за выполненные подрядные работы готовые площади.

На вопрос, насколько этот сценарий актуален в настоящее время, собеседник газеты ответить затруднился, однако интерес Ротенбергов к проекту в «Москва-Сити» подтвердил. Согласно такой конструкции, по его словам, структуры Аркадия Ротенберга «стали владельцами девелоперского проекта «Парк легенд», реализуемого на части бывшей территории ЗИЛа» на юге столицы. Предыдущий инвестор того проекта группа ТЭН, как уточнили изданию, — остается подрядчиком, а СМП-банк еще до сделки «выдавал ипотеку для покупателей жилья в «Парке легенд».

Ранее, в январе, стало известно о том, что структуры Аркадия Ротенберга оказались владельцами «Москвариума» на ВДНХ, хотя прежде бизнесмен отрицал свое участие в проекте в этом статусе. Основными инвесторами проекта тогда также являлись Нисанов и Илиев. Из состава собственников они, по данным источника РБК, знакомого со структурой бизнеса «Киевской площади», а также собеседника, близкого к Аркадию Ротенбергу, вышли.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Борис Ротенберг , Аркадий Ротенберг , «Москва-Сити» , Grand Tower
Главное
Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах» Финансы
Материалы по теме
Девелоперы подарили столичным властям 3 га земли рядом с «Москва-Сити» Бизнес
Россельхозбанк выбрал под офис башню в «Москва-Сити» за 12 млрд руб. Бизнес
В «Москва-Сити» обнаружили подпольное казино Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку