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Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина
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18:15
Наталья Демченко
Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина
Фото: Екатерина Овсянникова / Lori
Минфин передумал взыскивать рестроспективный акциз с импортеров вин с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. Изменения в налоговое законодательство будут внесены ведомством в ближайшее время

Минфин счел «несправедливым» ретроспективное доначисление сумм акциза российским импортерам вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), говорится в сообщении ведомства, полученном РБК.

«Так как законом жестко регламентирован порядок действий ФТС по взысканию выявленных неуплаченных сумм налога, Минфин России в настоящее время готовит изменения в налоговое законодательство, которые позволят избежать ретроспективного доначисления сумм акциза», — говорится в сообщении Минфина. Принятие необходимых изменений «планируется в весеннюю сессию этого года».

В начале мая Минфин подписал приказ, который лишил импортеров вин с ЗГУ и ЗНМП возможности пользоваться пониженными ставками акциза. В тот же день Федеральная таможенная служба подтвердила, что в соответствии с приказом Минфина намерена взыскивать с импортеров таких вин акцизы по обычным, а не по пониженным ставкам (18 руб. за литр для тихих вин, 36 руб. — для шампанских).

При этом в пресс-службе Минфина поясняли, что это не следствие какого-то отдельного решения или приказа, а вытекает из действующего законодательства, в том числе из закона 171-ФЗ о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Как объясняли в ведомстве, из него следует, что и винодельческой продукцией с ЗГУ и ЗНМП, для которой Налоговым кодексом установлен пониженный акциз, можно считать только вина, произведенные в России, а импортные вина с аналогичными маркерами под действие пониженного акциза не подпадают.

Таможня подтвердила планы взыскать с импортеров вина недоплаченные акцизы

В разговоре с РБК президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорил, что решение Минфина и ФТС грозит банкротствами для «слабых импортеров». Для участников рынка этот приказ стал «полной неожиданностью» и, по словам участников рынка, мог привести к разорению 80% компаний, писал «Коммерсантъ».

Сумма выплат по акцизам, которые импортеры зарубежных вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием ​места происхождения в случае положительного решения о ретроспективном взыскании акцизов должны будут доплатить в бюджет, может составить около 1,4 млрд руб., сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства. 

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