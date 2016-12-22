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Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены
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Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены
Бизнес, 13:51
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Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены
Суд отказал Наталье Потаниной в взыскании с бывшего мужа 215 млрд руб. Она планировала получить эти деньги с Владимира Потанина в качестве компенсации за акции «КМ Инвест», которые были совместной собственностью супругов
Владимир Потанин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресненский суд Москвы отклонил иск Натальи Потаниной к бывшему супругу. Она требовала взыскать с президента «Норильского никеля»​ 215 млрд руб., передает ТАСС.

Как сообщил агентству адвокат Потаниной Павел Коновалов, судья отклонил иск из-за истечения срока давности. Он уточнил, что на заседании была оглашена резолютивная часть решения и защите необходимо время для изучения его мотивировочной части.

Представители Потаниной считают, что решение суда незаконно, так как срок давности по таким делам составляет три года. Супруги же развелись в 2014 году, так что иск был подан своевременно.

«Мы намерены изучить мотивы этого решения и, по всей видимости, будем обжаловать его в вышестоящей инстанции», — заявил Коновалов.

Представители Потанина отказались от комментариев по итогам заседания.

Потанина подала иск к своему экс-супругу в середине марта. Она планировала получить 215 млрд руб. в качестве компенсации за акции «КМ Инвест». По мнению Потаниной, ценные бумаги компании находились в прямой собственности ее бывшего мужа, а значит, после развода акции должны быть признаны совместной собственностью супругов и разделены.

Развели по-крупному: самые большие компенсации при разводах бизнесменов
Фотогалерея

Владимир и Наталья Потанины развелись в феврале 2014 года. Потанина заявляла о планах отсудить у бывшего супруга 50% принадлежащих ему акций в ГМК «Норникель» и «Интерросе».

22 мая Forbes сообщил, что Потанина подала еще один иск против бизнесмена. Сумма новых требований — 849,2 млрд руб. Она просит взыскать денежную компенсацию за ее долю сразу в нескольких активах, признать имущество супругов общим и разделить акции. Речь идет об иностранных компаниях Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco.

В иске Потанина также просит разделить права акций «Норильского никеля» и «Полюс Золото». Речь может пойти о дивидендах этих компаний, которые получил Потанин, когда супруги состояли в браке.

После развода Потанина получила три земельных участка и два дома, один из которых находится на Рублевке. Ей также компенсировали 380 млн руб. в качестве половины стоимости квартиры в Скатертном переулке в центре Москвы.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: иск , суд , Наталья Потанина
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