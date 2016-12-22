АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти»

Здание АФК «Система» Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Роснефть» увеличила претензии к АФК «Система» в полтора раза, до 170,6 млрд руб., поскольку выручка якобы пострадавшей от действий «Системы» «Башнефти» привязана к валюте. Об этом говорится в ходатайстве истца, которое опубликовала «Система». Юристы называют обоснование нефтяной компании сомнительным

АФК «Система» опубликовала ходатайство «Роснефти» об увеличении суммы убытка, который получила «Башнефть» в 2014 году, с 106,6 млрд до 170,6 млрд руб. «Башнефть» получила убыток во время реорганизации, когда ее контролировали АФК «Система» и «Система-Инвест», считает «Роснефть». 15 мая Арбитражный суд Башкортостана принял иск «Роснефти» и «Башнефти» к производству.

Убыток в 106,6 млрд руб. «Роснефть» оценила на 5 мая 2014 года, говорится в ходатайстве. Он складывается из трех частей: 57,2 млрд руб. стоили 49,4% акций инвестиционной компании «Система-Инвест», которые «Башнефть» обменяла на другие активы в ходе реорганизации, 36,9 млрд руб. — долг «Системы-Инвест» перед «Башнефтью», который был списан после присоединения должника к кредитору, еще 12,5 млрд руб. «Башнефть» потратила на выкуп акций у миноритариев, несогласных с реорганизацией, а затем погасила эти бумаги.

По курсу на 5 мая 2014 года убыток составляет $2,9 млрд, указывает «Роснефть» в ходатайстве. Но «Башнефть» продает нефть и нефтепродукты по ценам, «соответствующим международным котировкам в долларах США», говорится в документе. При этом курс доллара с 2014 года существенно вырос, а покупательная способность рубля упала, поэтому расчет убытка нужно производить с поправкой на это, объясняет «Роснефть». С учетом этой корректировки по курсу на 22 мая сумма убытка составляет 170,6 млрд руб.

«Мы говорим, что из «Башнефти» в 2014 году были выведены материальные и финансовые активы, имеющие рублевую оценку», — напоминает представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Компания считает ее несправедливой и неприемлемой из-за обесценения рубля, объясняет он. Методику переоценки Леонтьев описывать отказался, так как «это прерогатива юристов».

«Фактически «Роснефть» и «Башнефть», компании российской юрисдикции, предлагают АФК «Система», также российской компании, нести ответственность за изменение такого макроэкономического показателя, как покупательная способность российского рубля», — объясняет представитель «Системы» Сергей Копытов. АФК считает, что данные требования, как и сам иск, не имеют под собой ни правовой, ни экономической основы, говорится в сообщении корпорации.

Согласно нормам гражданского кодекса, валюта обязательств в России — российский рубль, говорит адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. Долларовая составляющая может учитываться только в особых случаях, когда стороны специально предусмотрели индексацию, привязанную к этой валюте, объясняет юрист. Также валютный курс может иметь значение в ситуации, когда одна компания продала «дочку» с валютой на счетах, а затем решила вернуть актив, но валюты на счетах уже не оказалось, рассуждает Мельников. Тогда истец просто требует вернуть деньги по текущему курсу, объясняет он. В деле АФК «Система» увеличение исковых требований незаконно, так как валютный курс в данном случае не имеет никакого значения, считает Мельников.

Пересчет убытка с учетом курсовой разницы — очень неоднозначное решение, соглашается партнер юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Егор Батанов. Это было бы понятно в том случае, если убыток изначально оценивался в валюте: например, списанный долг «Системы-Инвест» был долларовым и так далее, говорит юрист. В этом случае истец мог бы просто взыскать убыток в валюте, а не в рублях, заключает он.