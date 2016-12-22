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Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья
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13:09
Наталья Новопашина, Дмитрий Крюков
Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья
Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Россельхознадзор обнаружил антибиотик в куриных наггетсах компании «Каргилл», которая является поставщиком «Макдоналдса». Выпуск небезопасной продукции был запрещен, что грозит компании значительными убытками

Проведенная в марте 2017 года проверка выявила, что продукция предприятия ООО «Каргилл» в городе Ефремове Тульской области не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции», говорится на сайте Россельхознадзора.

По результатам исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией (ЦНМВЛ), обнаружилось, что в продукции компании — полуфабрикатах из мяса птицы — присутствует фуразолидон, который относится к антибактериальным препаратам. Речь идет о котлетах куриных «МакНаггетс» (Мс Nuggets), которые поставляются в «Макдоналдс».

Фурозилидон также присутствовал в 6 т замороженного куриного филе, а еще в 1 т филе были найдены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Изготовителями этих партий являются соответственно ООО «Белгородские гранулированные корма» («Белгранкорм») и АО «Ярославский бройлер». Оба предприятия — поставщики «Каргилла».

«Химические вещества — лекарственные препарат фуразолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан», — утверждается в сообщении ветеринарной службы. Из него также следует, что общий вес некачественной продукции животного происхождения превысил 18 т. Вся она была направлена на утилизацию.

В мае 2017 года компания «Каргилл» получила административный штраф в размере 300 тыс. руб. а действие декларации соответствия на ее куриные полуфабрикаты было приостановлено. «В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В письме, направленном на имя руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта (есть у РБК), глава представительства компании «Каргилл» в России Елена Зосимова объясняет, что «Белгранкорм» «не заявлял об использовании антибиотиков в своем производстве. Соответственно, контроль содержания фуразолидона в каждой партии сырья от данного поставщика не осуществлялся». При этом компания «незамедлительно заблокировала соответствующую партию сырья и готовой продукции с содержанием антибиотика». Также были приостановлены все будущие поставки сырья, утверждается в письме.

По мнению Зосимовой, с учетом предпринятых шагов приостановление действия декларации о соответствии является «избыточной мерой контроля», «приведет к остановке предприятия на неопределенный срок» и «нанесет значительный убыток для компании».

Чтобы снова начать выпускать данную продукцию, компании будет необходимо обратиться в орган по сертификации, провести исследования продукции в любой аккредитованной лаборатории и, в случае отсутствия проблем, получить новую декларацию, прокомментировала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В пресс-службе «Макдоналдса» подтвердили РБК, что «в курсе данного вопроса». «Мы с нашим партнером находимся в постоянном контакте, а он, в свою очередь, разбирается в ситуации с Россельхознадзором», — сообщил представитель «Макдоналдса».

Продукция из куриного филе продолжает продаваться в заведениях сети. Как отмечается на ее сайте, помимо «Каргилла», поставщиком куриного мяса для «Макдоналдса» является компания «Мираторг». 

Теги
запрет, «Макдоналдс», Россельхозадзор, продукты питания
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