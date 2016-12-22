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Саудовская Аравия построит на берегу Красного моря город за $500 млрд
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Саудовская Аравия построит на берегу Красного моря город за $500 млрд
Бизнес, 18:31
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Саудовская Аравия построит на берегу Красного моря город за $500 млрд
Наследник саудовского престола Мухаммед бен Сальман рассказал о планах построить инновационный город на берегу Красного моря. Объем инвестиций составит $500 млрд, а число роботов в городе превысит число людей
Мухаммед бен Сальман (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Наследник саудовского престола Мухаммед бен Сальман рассказал о планах построить инновационный город на берегу Красного моря. Объем инвестиций составит $500 млрд, а число роботов в городе превысит число людей. Новый город, который будет называться NEOM, будет построен на побережье Красного моря.

Инвестиции в проект со стороны правительства, суверенного инвестиционного фонда королевства Public Investment Fund (PIF), а также местных и международных частных инвесторов, составят $500 млрд. Об этом говорится в официальном заявлении принца Мухаммеда, распространенном в ходе бизнес-конференции в Эр-Рияде, передает Bloomberg.

«NEOM будет построен с нуля, на новом месте, это уникальная возможность построить город, который будет выделяться из всего, что строилось на протяжении сотен лет», — говорится в принца.

Руководить строительством города будет экс-глава Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд.

План города включает в себя возведение моста через Красное море, который соединит Саудовскую Аравию и Египет. Площадь города составит почти 26 тыс. кв км. При этом NEOM может стать «первой в мире независимой специальной зоной, которая простирается на территории трех стран» — частично город будет находиться в Египте и Иордании.

Как заявил Bloomberg профессор Лондонской школы экономики Стефана Хертога, проект города NEOM будет, скорее всего, реализован по модели «свободной зоны» (ранее на Ближнем Востоке такой проект был воплощен в Дубае). В таких зонах действуют не только экономические льготы для резидентов, но и свое законодательство.

В городе NEOM будет реализована новая концепция рабочей силы. Туда будут привлекаться высококвалифицированные кадры, а все задачи, связанные с многократным повторением одних и тех же действий или тяжелым физическим трудом, будут выполнять роботы, число которых «превысит население города», отмечают в сообщении. Приоритетными для экономики NEOM будут 9 сфер, в том числе цифровые технологии, новая энергетика, биотехнологии и медиа. «Сосредоточенность на этих секторах будет стимулировать экономический рост и диверсификацию», — уверены саудовские власти.

Участвовать в проекте будет известный венчурный инвестор, глава японской SoftBank миллиардер Масаёси Сон. Глава SoftBank также проинвестирует в Саудовскую электрическую корпорацию. Сон сотрудничает с властями королевства с 2016 года — тогда они объявили о запуске технологического фонда SoftBank Vision Fund на $100 млрд, из которых $45 млрд должен был дать Эр-Рияд.

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Инновационные мегапроекты уже занимали представителей саудовского королевского дома — в период высоких цен на нефть Эр-Рияд запланировал различных проектов на $93 млрд. Главным их компонентом должно было стать возведение пяти «экономических городов» — специальных экономических зон на побережье Красного моря.

Теги: SoftBank , Саудовская Аравия , Масаёси Сон , Мухаммед бен Сальман
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