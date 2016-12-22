«Роснефть» выиграла суд на $185 млн у связанного с Курченко офшора

«Роснефть» выиграла суд у кипрской Swisspro Capital, аффилированной с бизнесменом Сергеем Курченко. Иск был подан из-за того, что Одесский НПЗ, также принадлежащий его структурам, не смог расплатиться за сырую нефть в 2014 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к кипрской Swisspro Capital, аффилированной с украинским бизнеменом Сергеем Курченко, о взыскании задолженности в $184,8 млн по контракту 2014 года, сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» подала иск к Swisspro Capital ​в Арбитражный суд Москвы в марте 2016 года. Компания требовала взыскать с ответчика задолженность за поставку сырой нефти по госконтракту 2014 года.

Представитель «Роснефти» в суде заявил, что компания поставила в ответчику четыре танкера с 1,44 млн т нефти, при этом получила оплату только за один. По словам истца, стороны договорились, что покупатель будет производить оплату через аккредитивы, открытые в банке ВТБ.

Однако в ВТБ отказали «Роснефти» в оплате контракта, указав, что ответчик не выполнил обязательства по другим кредитам.

Представитель Swisspro возражал, что компания отдавала необходимые распоряжения ВТБ, однако банк стал предъявлять «невероятные требования к документам». Он также ​подчеркнул, что настаивает на поданном ранее повторном ходатайстве, в котором компания просила суд оставить иск без рассмотрения, так как в договоре между сторонами есть арбитражная оговорка. Согласно этой оговорке, стороны должны решать все споры при помощи Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России, а не в Арбитражном суде.

Представитель ВТБ, который проходит по делу в качестве третьей стороны, указал, что банк действовал в рамках закона, и сообщил, что по трем аккредитивам Swisspro Capital документов не было представлено, а покрытие по ним было частичным, «порядка 20%». При этом, по его словам, ничто не мешало ответчику исполнить свои обязательства перед истцом.

В 2013 году Swisspro Capital была заемщиком по кредит на $379 млн, который ВТБ выдал на покупку группой ВЕТЭК у ЛУКОЙЛа Одесского НПЗ, сообщал «Коммерсантъ». ​ Газета указывала, что Курченко вел переговоры о передаче Одесского НПЗ «Роснефти» за долги на поставку сырья, однако эти переговоры успехом не завершились, и в марте 2016 года «Роснефть» обратилась в суд.

Сергей ​Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК и «Газа Украины», ему принадлежат Брокбизнесбанк и РеалБанк.После смены власти на Украине он был объявлен в международный розыск и покинул территорию страны. На Украине ВЕТЭК считали компанией, связанной с семьей бывшего президента страны Виктора Януковича, однако сам Курченко уверял, что является единственным владельцем ВЕТЭК и никакого отношения к семье Януковича не имеет. В июне 2017 года принадлежавший Курченко Одесский НПЗ, который на тот момент находился в залоге у ВТБ, был национализирован.

В марте 2014 года Евросоюз включил его в санкционный список, а в июле 2015 года Курченко подпал и под американские санкции.

В отношении Курченко на Украине ведется расследование. Украинские правоохранители инкриминируют ему хищение СПГ, в результате которого компании «Укрнафта» и «Укргаздобыча» понесли ущерб на сумму 2 млрд гривен. Общий ущерб от действий Курченко и его «преступной группы», по оценке Генпрокуратуры Украины, составил 14 млрд гривен (около $530 млн).