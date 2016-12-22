Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,46 EUR Нал. 68,09 67,55 USD Бирж. 57,65 +0,10 EUR Бирж. 67,80 +0,20 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5710,23 -163,17 ММВБ 2061,79 -0,10% РТС 1127,03 -0,36% Brent 58,17 +1,47% DJIA 23479,30 +0,88% Nasdaq 6604,78 +0,27% FTSE 7526,54 +0,03%
Борис Титов попросил Медведева ускорить принятие закона о киосках
Лента новостей
Улицу в Москве назвали в честь Эльдара Рязанова 19:44, Общество Тюрьма и мир: как система ФСИН может стать полезной людям и экономике 19:27, Мнение Борис Титов попросил Медведева ускорить принятие закона о киосках 19:24, Бизнес Владелец «Настюши» получил предложение продать бизнес за 10 тыс. руб. 19:23, Бизнес Саакашвили поселился в палатке в центре Киева 19:20, Политика В Иране приговорили к смертной казни причастного к убийству физиков 19:16, Общество США продлили режим смягчения санкций в отношении Белоруссии 19:10, Политика В Росгвардии заявили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу 18:57, Общество «Лаборатория Касперского» рассказала о новом вирусе Bad Rabbit 18:55, Общество Россия наложила вето на резолюцию СБ по расследованию химатак в Сирии 18:51, Политика Роскомнадзор заявил об ответных мерах на притеснения СМИ за рубежом 18:47, Политика ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы 18:36, Финансы Саудовская Аравия построит на берегу Красного моря город за $500 млрд 18:31, Бизнес От Киркорова потребовали 15 млн руб. за плагиат песни в исполнении Далиды 18:22, Общество Продавцы топлива попросили Путина «навести порядок» на рынке 18:15, Бизнес Холодный процент: как изменились ставки по валютным вкладам в октябре 18:08, Деньги В Москве осудили устроившего драку на рейсе Москве — Анталья пассажира 18:06, Общество В Ярославле напечатали жилой дом на 3D-принтере 17:47, Недвижимость В аэропорту Петербурга экстренно сел летевший в Лос-Анджелес самолет 17:43, Общество Бизнесмен получил срок за хищения при закупке кондиционеров для СКР 17:36, Общество Суд отклонил иск «Трансстроя» к Росавиации на 4,1 млрд руб. 17:36, Бизнес В Госдуме предложили защитить российских дизайнеров 17:34, Бизнес Наследник саудовского короля заявил о возврате страны к умеренному исламу 17:26, Политика Адвокат заявил о снятии на Украине части обвинений с Януковича 17:25, Политика Бывший тренер «Зенита» назвал шоком резкое изменение лимита на легионеров 17:22, Спорт Генпрокуратура прокомментировала планы Навального участвовать в выборах 17:20, Политика Раненная экс-майором Евсюковым потребовала пересмотреть ее иск к Минфину 17:19, Общество Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг и «Телеграф» пошли на мировую 17:07, Технологии и медиа
Борис Титов попросил Медведева ускорить принятие закона о киосках
Бизнес, 19:24
0
Борис Титов попросил Медведева ускорить принятие закона о киосках
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить принятие законопроекта, регулирующего работу киосков. Принятие документа тормозилось в том числе из-за позиции московских властей
Борис Титов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

От перемены мест

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева ускорить согласование законопроекта о нестационарной и мобильной торговле (оформлен как поправки в ФЗ-381 «О торговле»). Обращение уполномоченного по правам предпринимателей от 17 октября с отметкой о получении есть в распоряжении РБК.

Борис Титов просит Медведева дать соответствующее поручение аппарату правительства, чтобы внести законопроект в Госдуму уже в текущую осеннюю сессию. Документ, регулирующий работу киосков и тонаров, был разработан Минпромторгом совместно с аппаратом омбудсмена, «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и «Коалицией киоскеров», пояснил РБК представитель Минпромторга. Он предполагает единое регулирование нестационарной и мобильной торговли по всей России.

Одно из ключевых его положений — принцип «меняется место — сохраняется бизнес», как пишет Борис Титов. Иными словами, государство предоставляет «компенсационное место», если площадка размещения киоска была необходима «для государственных или муниципальных нужд». Сейчас размещение таких торговых точек происходит на разных условиях, поясняет он: нет единой терминологии, правил оформления прав на размещение киосков, сроков их размещения и расчетов оплаты. У бизнеса нет гарантий на открытие, функционирование и развитие бизнеса, резюмирует омбудсмен. При этом реализация положений закона «О торговле», вступившего в силу в 2010 году, за последние несколько лет «привела к существенному сокращению формата».

Представитель Минпромторга добавил, что министерству известно об обращении Титова и правительство уже дало соответствующие поручения, уверяет он. Сейчас Минпромторг дорабатывает законопроект вместе с Минстроем и Минэкономразвития, документ будет готов в ближайшее время.

«Мы ожидаем, что законопроект будет внесен в Госдуму в сегодняшней редакции», — заявила РБК руководитель экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Большой рынок маленьких торговцев

Сейчас в России около 200 тыс. нестационарных и мобильных торговых объектов, согласно статистике Минпромторга. Это пятая часть от всех торговых объектов России. В этой сфере заняты около 1,5 млн человек без учета тех, кто работает в оптовой торговле и логистике. «Это огромное количество людей, причем, как правило, социально уязвимых категорий», — отметил представитель Минпромторга.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

На пути градостроительства и благоустройства

Минпромторг начал разрабатывать поправки в закон «О торговле» в части регулирования работы киосков еще в 2014 году. Но принятие законопроекта затянулось из-за обращения в правительство мэрии Москвы, рассказал РБК один из разработчиков проекта — президент «Коалиции киоскеров» Владлен Максимов. Московское правительство обратилось к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой пересмотреть текущую версию законопроекта, сообщал «Коммерсантъ» в начале октября, усмотрев в законопроекте препятствие для своих замыслов по градостроительству и благоустройству.

Из-за позиции Москвы, которая только в сентябре завершила реформу нестационарной торговли, начатую сразу после назначения главой города Сергея Собянина, Минпромторгу пришлось изначально предусмотреть в законе особое положение городов «федерального значения» — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, рассказывал РБК один из соавторов проекта. В отношении этих городов закон должен применяться только в том случае, если властями этих городов не установлены иные правила, рассказывал он.

Однако в итоге «правительством было принято решение не создавать особых правил для этих городов», говорит представитель Минпромторга. Законопроект должен сформулировать единые для всей страны правила, которые гарантируют права предпринимателей, подчеркивает он. На момент публикации материала департамент торговли и услуг Москвы на запрос РБК не ответил.

Инициативу пришлось долго согласовывать с регионами, рассказывает Алехнович. По ее словам, в последние годы региональные власти боролись с ларьками по всей России. Однако в итоге это привело только к тому, что местным производителям продуктов был закрыт доступ на рынок, замечает она. Кроме того, серьезно возражали Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития, опасаясь за состояние конкурентной среды, хотя законопроект нацелен именно на создание конкуренции в сфере торговли, добавляет Алехнович.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: бизнес-омбудсмен , нестационарная торговля , Дмитрий Медведев
Главное
ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы Финансы
Материалы по теме
Предприниматели отказались арендовать 14% построенных Москвой киосков Свое дело
В метро Москвы в 2018 году будут работать 730 новых киосков и автоматов Общество
Киоски в переходах гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд руб. Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку