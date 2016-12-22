Борис Титов попросил Медведева ускорить принятие закона о киосках

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить принятие законопроекта, регулирующего работу киосков. Принятие документа тормозилось в том числе из-за позиции московских властей

Борис Титов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

От перемены мест

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева ускорить согласование законопроекта о нестационарной и мобильной торговле (оформлен как поправки в ФЗ-381 «О торговле»). Обращение уполномоченного по правам предпринимателей от 17 октября с отметкой о получении есть в распоряжении РБК.

Борис Титов просит Медведева дать соответствующее поручение аппарату правительства, чтобы внести законопроект в Госдуму уже в текущую осеннюю сессию. Документ, регулирующий работу киосков и тонаров, был разработан Минпромторгом совместно с аппаратом омбудсмена, «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и «Коалицией киоскеров», пояснил РБК представитель Минпромторга. Он предполагает единое регулирование нестационарной и мобильной торговли по всей России.

Одно из ключевых его положений — принцип «меняется место — сохраняется бизнес», как пишет Борис Титов. Иными словами, государство предоставляет «компенсационное место», если площадка размещения киоска была необходима «для государственных или муниципальных нужд». Сейчас размещение таких торговых точек происходит на разных условиях, поясняет он: нет единой терминологии, правил оформления прав на размещение киосков, сроков их размещения и расчетов оплаты. У бизнеса нет гарантий на открытие, функционирование и развитие бизнеса, резюмирует омбудсмен. При этом реализация положений закона «О торговле», вступившего в силу в 2010 году, за последние несколько лет «привела к существенному сокращению формата».

Представитель Минпромторга добавил, что министерству известно об обращении Титова и правительство уже дало соответствующие поручения, уверяет он. Сейчас Минпромторг дорабатывает законопроект вместе с Минстроем и Минэкономразвития, документ будет готов в ближайшее время.

«Мы ожидаем, что законопроект будет внесен в Госдуму в сегодняшней редакции», — заявила РБК руководитель экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Большой рынок маленьких торговцев Сейчас в России около 200 тыс. нестационарных и мобильных торговых объектов, согласно статистике Минпромторга. Это пятая часть от всех торговых объектов России. В этой сфере заняты около 1,5 млн человек без учета тех, кто работает в оптовой торговле и логистике. «Это огромное количество людей, причем, как правило, социально уязвимых категорий», — отметил представитель Минпромторга.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС На пути градостроительства и благоустройства

Минпромторг начал разрабатывать поправки в закон «О торговле» в части регулирования работы киосков еще в 2014 году. Но принятие законопроекта затянулось из-за обращения в правительство мэрии Москвы, рассказал РБК один из разработчиков проекта — президент «Коалиции киоскеров» Владлен Максимов. Московское правительство обратилось к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой пересмотреть текущую версию законопроекта, сообщал «Коммерсантъ» в начале октября, усмотрев в законопроекте препятствие для своих замыслов по градостроительству и благоустройству.

Из-за позиции Москвы, которая только в сентябре завершила реформу нестационарной торговли, начатую сразу после назначения главой города Сергея Собянина, Минпромторгу пришлось изначально предусмотреть в законе особое положение городов «федерального значения» — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, рассказывал РБК один из соавторов проекта. В отношении этих городов закон должен применяться только в том случае, если властями этих городов не установлены иные правила, рассказывал он.

Однако в итоге «правительством было принято решение не создавать особых правил для этих городов», говорит представитель Минпромторга. Законопроект должен сформулировать единые для всей страны правила, которые гарантируют права предпринимателей, подчеркивает он. На момент публикации материала департамент торговли и услуг Москвы на запрос РБК не ответил.

Инициативу пришлось долго согласовывать с регионами, рассказывает Алехнович. По ее словам, в последние годы региональные власти боролись с ларьками по всей России. Однако в итоге это привело только к тому, что местным производителям продуктов был закрыт доступ на рынок, замечает она. Кроме того, серьезно возражали Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития, опасаясь за состояние конкурентной среды, хотя законопроект нацелен именно на создание конкуренции в сфере торговли, добавляет Алехнович.