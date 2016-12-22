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Номинанты премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «инвестор»
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Номинанты премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «инвестор»
Премия РБК, 10:00
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Номинанты премии РБК о жизни и бизнесе. Категория «инвестор»
РБК определяет лауреатов ежегодной премии — главной награды за достижения в бизнесе. Номинанты категории «инвестор», сумевшие за год получить максимальную отдачу на вложенный капитал с учетом всех обстоятельств, — в обзоре РБК

Леонид Богуславский, основатель фонда ru-Net (голосовать)

  • «В жизни все время приходится бороться с собой. В бизнесе, когда тебя выгнали в одну дверь, нужно залезть в окно, чтобы добиться своей цели. Многие люди боятся даже постучаться в такую дверь, потому что их там могут плохо встретить. В итоге они теряют возможности, которых и так не очень много».

  • «Думаю, дерзости нашим предпринимателям хватает. С точки зрения скорости и смелости принятия решений, готовности идти на риск мы, возможно, не лидеры, но достаточно продвинуты. Я бы вообще не делил предпринимательское сословие на хороших бизнесменов и плохих».

  • «Большинство своих ошибок люди совершают из-за чрезмерных амбиций. Я, к сожалению, не исключение».

  • «В любой деятельности, будь ты преподаватель, врач или бизнесмен, часто возникают моменты, когда нужно, как на этом велосипеде, собрать волю в кулак и добиться своего».

  • «Инвестиционный бизнес — это все человеческие отношения».

  • «Я уже прожил несколько жизней — ученого, предпринимателя и инвестора, теперь стал спортсменом».

Цитаты по «Секрет фирмы», Forbes, «Трилайф», «Русский репортер»
 

Павел Шишкин, глава Tactics Group (голосовать)

  • «Я же Овен, упертый. Еще в третьем классе поспорил с друзьями на 50 рублей, что буду играть в сборной СССР. И теперь себе постоянно доказываю: я то могу, это».

  • «Мне после волейбольной карьеры было нелегко: знаний не хватало, чтобы заниматься бизнесом. Народ на этом и ломается: спорт закончился, и деваться некуда. Вчера везде узнавали, наливали, и вдруг ты никому не нужен».

  • «Любую идею, если она возникла, нужно написать, только тогда она станет концепцией. До тех пор пока она не на листе, она не имеет ценности».

  • «Всегда веду себя адекватно, особых закидонов нет. Вот раньше — были. Когда в монастырях сидел по десять часов. А сегодня я сектант со стажем, скрывающий свою внутреннюю сущность».

Цитаты по «Спорт Экспресс», golfmir.ru

Сергей Кербер, управляющий директор фонда «Лидер-инновации» (голосовать)

  • «Очень важно, чтобы инновации все в стране воспринимали как футбол или хоккей, как национально любимый вид спорта, а не относились к нему как к регби или хоккею на траве. Именно любовь, идеологическая поддержка инноваций — это тот связующий раствор, который нам необходим — и институтам развития, и инвесторам, и корпорациям, для того чтобы этот процесс реально двигался в нужную сторону».

  • «Взаимная ответственность способствует поиску оптимальных решений».

  • «Инновационную революцию нельзя совершить в ситуации, когда верхи ее очень хотят, а низам это... неинтересно или даже все равно».

  • Идеальным климатом для инновационного бума будут условия, когда общество следит за инновациями, болеет за них. Когда инновационные идеи будут обсуждать — и находить поддержку — в семье, в коллективе, у руководства и среди близких друзей. Нам всем необходимо встречное движение.

Цитаты по «Полит.ру», Инвестиционный портал города Москвы, «Российская газета».

Узнать больше о премии и проголосовать за других номинантов можно на странице Премии РБК.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: премия РБК
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